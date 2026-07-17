Ιταλία: Αντιδράσεις για την καταδίκη 72χρονου κοσμηματοπώλη που σκότωσε δύο ληστές

Στις 28 Απριλίου 2021, ο 72χρονος κοσμηματοπώλης Μάριο Ρότζερο έπεσε θύμα ληστείας στο κατάστημά του στο Πεδεμόντιο της Ιταλίας. Τρεις δράστες ακινητοποίησαν την κόρη του και, απειλώντας τον με πιστόλι-παιχνίδι, απέσπασαν λεία αξίας 68.000 ευρώ. Μόλις οι ληστές αποχώρησαν, ο Ρότζερο τους καταδίωξε στον δρόμο με πυροβόλο όπλο, σκοτώνοντας δύο εξ αυτών και τραυματίζοντας τον τρίτο.

Η ιταλική δικαιοσύνη έκρινε ότι η πράξη δεν συνιστούσε νόμιμη άμυνα αλλά εκτέλεση, καθώς η ληστεία είχε ολοκληρωθεί και οι δράστες διέφευγαν. Ο Ρότζερο καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών και 9 μηνών για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοφορία, ενώ του επιβλήθηκε η καταβολή 780.000 ευρώ ως αποζημίωση στις οικογένειες των θυμάτων. Στο δικαστήριο προσμετρήθηκε και το γεγονός ότι το 2005 του είχε αφαιρεθεί η άδεια οπλοφορίας λόγω προηγούμενου βίαιου επεισοδίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απόφαση προκάλεσε έντονη διχογνωμία στους πολίτες και πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση. Η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε την αντίθεσή της με την επιδίκαση αποζημίωσης στους συγγενείς των δραστών, επικαλούμενη το νέο νομοσχέδιο Ασφάλειας της χώρας. Παράλληλα, ο Αντιπρόεδρος Ματέο Σαλβίνι και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρτιο κίνησαν διαδικασίες για την απονομή προεδρικής χάρης από τον Σέρτζιο Ματαρέλα.

Ενώ το κόμμα της Λέγκας εξέτασε την ένταξη του Ρότζερο στα ψηφοδέλτιά του, ο επικεφαλής του δεξιού κινήματος «Futuro Nazionale», Ρομπέρτο Βανάτσι, διαφώνησε με την υποψηφιότητα, χαρακτηρίζοντας τέτοιες πρακτικές ως πολιτική εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης.

Ο ίδιος ο Ρότζερο δήλωσε απογοητευμένος από τη δικαστική κρίση, σημειώνοντας πως εκ των υστέρων έχει μετανιώσει, ωστόσο υπογράμμισε την ακραία ψυχολογική πίεση που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος.