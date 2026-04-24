Ιταλία: Αντιπαράθεση με φόντο το Κραν Μοντανά - Η Ελβετία ζητά αποζημίωση απο οικογένειες θυμάτων

Σε πεδίο αντιπαράθεσης με την Ιταλία εξελίσσεται η διαχείριση των ιατρικών εξόδων μετά τη φονική πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο «Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera, το ελβετικό ταμείο υγείας αξιώνει από την Ιταλία την επιστροφή 100.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 108.000 ευρώ) για τη βραχεία νοσηλεία τριών νεαρών Ιταλών τραυματιών στο νοσοκομείο της Σιόν.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε στο φως μετά τη συνάντηση του Ιταλού πρέσβη στη Βέρνη, Gian Lorenzo Cornado, με τον πρόεδρο του καντονιού του Βαλλέ, Mathias Reynard. Ο Ελβετός αξιωματούχος φέρεται να ξεκαθάρισε πως δεν υφίστανται νομικά περιθώρια ώστε το καντόνι να αναλάβει το κόστος των νοσηλειών, μετακυλίοντας την ευθύνη στην ιταλική πλευρά.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς μόλις πριν από λίγες ημέρες, οικογένειες Ιταλών τραυματιών έλαβαν ειδοποιητήρια με αστρονομικά ποσά που άγγιζαν τις 75.000 ευρώ.

Αν και οι ελβετικές Αρχές διευκρίνισαν πως επρόκειτο για «ενημερωτικές επιστολές» και όχι για άμεσα απαιτητά ποσά, η κίνηση αυτή χαρακτηρίστηκε τότε από την Corriere della Sera ως δείγμα «έλλειψης ευαισθησίας» απέναντι σε ανθρώπους που έχουν υποφέρει και εξακολουθούν να υποφέρουν.

Ο πρέσβης της Ιταλίας στη Βέρνη δήλωσε πως η Ιταλία «ανέλαβε για εβδομάδες τη φροντίδα δύο Ελβετών πολιτών στο Νοσοκομείο Νιγκουάρντα του Μιλάνου, ενώ η Πολιτική Προστασία της Βάλε ντ’ Αόστα συμμετείχε στις διασωστικές επιχειρήσεις με δικό της ελικόπτερο τις πρώτες ώρες της τραγωδίας. Υπάρχει μια αρχή αμοιβαιότητας που πρέπει να γίνει σεβαστή».