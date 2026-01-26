Μενού

Ιταλία: Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε έναν 28χρονο στο Μιλάνο

Nεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε ένας 28χρονος στο Μιλάνο, κατά τη διάρκεια ελέγχου για διακίνηση ναρκωτικών.

αστυνομια μιλανο
Αστυνομία του Μιλάνο | AP
Ένας 28χρονος σκοτώθηκε απόψε από αστυνομικούς στο Μιλάνο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κατά τη διάρκεια ελέγχου για διακίνηση ναρκωτικών, αστυνομικοί με πολιτικά είδαν να πλησιάζει ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να τους σημάδεψε με περίστροφο. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ένας από τους αστυνομικούς αντέδρασε, πυροβολώντας θανάσιμα τον 28χρονο.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες, προέκυψε ότι ο νέος, βορειαφρικανικής καταγωγής, είχε στην κατοχή του περίστροφο κρότου.

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντζεντόζι, δήλωσε ότι «δεν θα δοθεί ασπίδα προστασίας σε κανέναν», αλλά ζήτησε, παράλληλα, «να μην υπάρξουν εκ των προτέρων καταδίκες». Ο γραμματέας της Λέγκα και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, υπογράμμισε ότι «είναι με το μέρος των αστυνομικών, χωρίς κανέναν ενδοιασμό».

