Ιταλία: Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε έναν 28χρονο στο Μιλάνο

Ένας 28χρονος σκοτώθηκε απόψε από αστυνομικούς στο Μιλάνο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κατά τη διάρκεια ελέγχου για διακίνηση ναρκωτικών, αστυνομικοί με πολιτικά είδαν να πλησιάζει ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να τους σημάδεψε με περίστροφο. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ένας από τους αστυνομικούς αντέδρασε, πυροβολώντας θανάσιμα τον 28χρονο.
Από τις μέχρι τώρα έρευνες, προέκυψε ότι ο νέος, βορειαφρικανικής καταγωγής, είχε στην κατοχή του περίστροφο κρότου.
Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντζεντόζι, δήλωσε ότι «δεν θα δοθεί ασπίδα προστασίας σε κανέναν», αλλά ζήτησε, παράλληλα, «να μην υπάρξουν εκ των προτέρων καταδίκες». Ο γραμματέας της Λέγκα και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, υπογράμμισε ότι «είναι με το μέρος των αστυνομικών, χωρίς κανέναν ενδοιασμό».
