Ιταλία: Βαριές ποινές για την κατάρρευση της γέφυρας στην Γένοβα που κόστισε τη ζωή σε 43 ανθρώπους

Καταδικαστική απόφαση εξέδωσε σήμερα (16/07) η ιταλική δικαιοσύνη για την κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι στη Γένοβα, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 43 ανθρώπων στις 14 Αυγούστου του 2018.
Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος των Ιταλικών Αυτοκινητοδρόμων "Autostrade per l' Italia", Τζοβάνι Καστελούτσι καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 12,5 ετών. Για τον τρίτο ιθύνοντα στην ιεραρχία της εταιρείας, Μικέλε Ντονφέλι Μιτέλι- υπεύθυνο για τις παρεμβάσεις συντήρησης- η καταδίκη είναι σε 11 χρόνια φυλάκισης. Ο υπεύθυνος της εταιρίας αρμόδιας για την γενικότερη εποπτεία, Αντονίνο Γκαλατά, θα πρέπει να εκτίσει 5,5 χρόνια φυλάκισης.
Η γέφυρα είχε κατασκευαστεί το 1957 και υπέστη ξαφνικά δομική κατάρρευση πριν οκτώ χρόνια, την ώρα που στην Γένοβα βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη νεροποντή.
Οι κύριες κατηγορίες που απαγγέλθηκαν αφορούσαν την ανεπαρκή συντήρηση της γέφυρας και για πολλαπλή ανθρωποκτονία εξ αμέλειας σε 57, συνολικά, κατηγορούμενους.
Σειρά εμπειρογνωμόνων, τα τελευταία χρόνια, διαπίστωσε οτι υπήρξαν σοβαρές ελλείψεις στην συντήρηση της γέφυρας με συνεχείς μειώσεις των σχετικών κονδυλίων για αναγκαίες παρεμβάσεις.
Η δίκη διήρκεσε τέσσερα χρόνια και ο εισαγγελέας είχε ζητήσει, συνολικά, καταδίκες σε τετρακόσια χρόνια φυλάκισης. Όπως αναφέρει, όμως, ο ιταλικός τύπος, εκτός από τις καταδίκες των κυρίων υπευθύνων, η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε και με αρκετές αθωωτικές αποφάσεις.
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