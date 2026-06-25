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Ιταλία: Δολοφόνησε σύζυγο και γιο - «Επιτέλους ελευθερώθηκα από την παρουσία τους»

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η διπλή δολοφονία στην Τοσκάνη. Ένας 63χρονος άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του και τον γιο του και στη συνέχεια παραδόθηκε.

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Περιπολικό στην Ιταλία
Περιπολικό στην Ιταλία | Shutterstock
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Διπλή ανθρωποκτονία σημειώθηκε στο Καμαϊόρε της Τοσκάνης, κοντά στην πόλη Λούκα, στην Ιταλία. Ένας άνδρας 63 ετών, δολοφόνησε με κυνηγετικό όπλο την σύζυγό του, 52 ετών, και τον γιό τους, 24 ετών. Στην συνέχεια ανέβηκε στην στέγη του σπιτιού τους, όπου και παρέμεινε μέχρι την άφιξη των καραμπινιέρων.

Μετά την σύλληψη από την αστυνομία, η πρώτη φράση που είπε στους ανακριτές ήταν «επιτέλους, ελευθερώθηκα από την παρουσία τους». Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών και περίοικων, στην οικογένεια εδώ και καιρό επικρατούσε ένταση. «Είναι άσχημο να γνωρίζεις ότι ο πατέρας σου σε προτιμά νεκρό, παρά γκέι» είχε γράψει στο διαδίκτυο, πριν τέσσερα χρόνια, ο γιός του δράστη.

Ο 24χρονος, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, είχε αρχίσει να ασχολείται με το τραγούδι και, όπως φαίνεται, ο πατέρας του αμφισβητούσε την σεξουαλική του ταυτότητα και παραπονιόταν, με σειρά γνωστών, για την οικογενειακή του πραγματικότητα και «το πώς του φέρονταν η γυναίκα και το παιδί του».

Χθες, μετά έναν ακόμη έντονο διαπληκτισμό του δράστη με τον γιό του, η μητέρα του νέου επιχείρησε να τον υπερασπίσει. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, φτάσαμε στη διπλή δολοφονία.

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