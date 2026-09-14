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Ιταλία: Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνιας λόγω καπνών και στάχτης από το ηφαίστειο της Αίτνας

Το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία έκλεισε προσωρινά καθώς το ηφαίστειο της Αίτνας εκτοξεύει στάχτες και καπνούς.

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Έκρηξη ηφαιστείου
Έκρηξη ηφαιστείου | AP Photos
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Συναγερμός σήμανε στις ιταλικές αρχές και το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία έκλεισε «άρον άρον» σήμερα (14/09) λόγω της δραστηριότητας της Αίτνας, καθώς το ηφαίστειο βρυχάται εκτοξεύοντας στάχτες και καπνούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αεροδρόμιο έκλεισε προσωρινά, με την ανακοίνωση της διεύθυνσης να αναφέρει: «Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της Κατάνιας ανεστάλησαν». 

Το αεροδρόμιο, που υποδέχεται περίπου 12 εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο, είχε κλείσει επί μία εβδομάδα τον Αύγουστο, εν μέσω της θερινής σεζόν, όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην Ιταλία, πολλοί ζητούν να κλείσει οριστικά το συγκεκριμένο αεροδρόμιο και να ενισχυθούν άλλα αεροδρόμια της Σικελίας.

Η ενεργοποίηση της Αίτνας τον Αύγουστο προσέλκυσε ένα πλήθος επισκεπτών που ήθελαν να δουν από κοντά την εντυπωσιακή ροή της λάβας στο ηφαίστειο. Η Αίτνα, με ύψος 3.324 μέτρων, είναι μακράν το ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης.

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