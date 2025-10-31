Ιταλία: Επεισόδιο με φασιστικά συνθήματα στα γραφεία των «Αδέλφων της Ιταλίας»,

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία η αποκάλυψη ότι το βράδυ της Τρίτης 28 Οκτωβρίου - ημερομηνία που συμπίπτει με την επέτειο της «Πορείας προς τη Ρώμη» του 1922 και την άνοδο του Μπενίτο Μουσολίνι στην εξουσία - ομάδα ατόμων τραγούδησε φασιστικό άσμα στα γραφεία του κόμματος της Τζόρτζια Μελόνι, «Αδέλφια της Ιταλίας», στην Πάρμα.

Το τραγούδι, με τίτλο «Δεν με νοιάζει», περιλαμβάνει στίχους που εξυμνούν τα «μαύρα πουκάμισα» και τον ίδιο τον Ντούτσε, με αναφορές σε βία και αιματοχυσία. Η δημοσιοποίηση του περιστατικού προκάλεσε άμεση πολιτική θύελλα.

Ο δήμαρχος της Πάρμας, Μικέλε Γκουέρα, δήλωσε κατηγορηματικά ότι η πόλη του «δεν θα δεχτεί ούτε τώρα ούτε ποτέ την άθλια προπαγάνδα ενός φρικτού παρελθόντος», τονίζοντας πως εδώ και ογδόντα χρόνια η Πάρμα αντιστέκεται σε κάθε μορφή φασιστικής ιδεολογίας.

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, Σάντρο Ρουότολο, απηύθυνε ευθεία πρόκληση προς την Ιταλίδα πρωθυπουργό: «Τι θα κάνετε αυτή τη φορά; Θα σιωπήσετε ή θα καταδικάσετε; Θα λάβετε μέτρα εναντίον των οπαδών σας ή θα κάνετε ότι δεν βλέπετε, όπως πάντα;»

Μπροστά στη θύελλα αντιδράσεων, η επαρχιακή συντονιστική επιτροπή των «Αδελφών της Ιταλίας» στην Πάρμα ανακοίνωσε ότι η διαχείριση της τοπικής νεολαίας περνά σε επιτροπεία.

Παράλληλα, τόνισε την «απόλυτη αποστασιοποίησή» της από κάθε μορφή εξτρεμισμού ή ανάρμοστης συμπεριφοράς, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της στις αξίες της ελευθερίας, της ευθύνης και του σεβασμού των θεσμών.