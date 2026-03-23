Ιταλία: «Χάσαμε μία μεγάλη ευκαιρία» - Η Μελόνι παραδέχτηκε την ήττα στο δημοψήφισμα για τη δικαιοσύνη

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μόλις παραδέχτηκε την ήττα της στο δημοψήφισμα για μεταρρύθμιση στο δικαστικό σύστημα, λέγοντας ότι θα σεβαστεί την απόφαση των ψηφοφόρων - αλλά χαρακτηρίζοντάς την «χαμένη ευκαιρία για εκσυγχρονισμό της Ιταλίας».

«Θα προχωρήσουμε, όπως κάναμε πάντα, με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και σεβασμό για τον ιταλικό λαό και την Ιταλία», είπε. Στο σύντομο βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε:

«Η κυριαρχία ανήκει στον λαό και οι Ιταλοί εκφράστηκαν ξεκάθαρα σήμερα. Η κυβέρνηση έκανε αυτό που υποσχέθηκε: προώθησε μια μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη που περιλαμβανόταν στο μανιφέστο μας.

Το υποστηρίξαμε πλήρως και στη συνέχεια αφήσαμε την επιλογή να επανέλθει στους πολίτες, οι πολίτες έχουν αποφασίσει και εμείς, όπως πάντα, σεβόμαστε την απόφασή τους.

Σαφώς εξακολουθεί να υπάρχει λύπη για τη χαμένη ευκαιρία εκσυγχρονισμού της Ιταλίας, αλλά αυτό δεν αλλάζει τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα για το καλό του έθνους και να τιμούμε την εντολή που μας έχει ανατεθεί».

Ο νέος αυτός νόμος που κλήθηκαν να ψηφίσουν οι Ιταλοί πολίτες, βασίζεται στον οριστικό διαχωρισμό της σταδιοδρομίας εισαγγελέων και δικαστών, όπως και στην μείωση των αρμοδιοτήτων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, του αρμόδιου οργάνου αυτορρύθμισης του κλάδου.