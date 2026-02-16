Ιταλία: «Η αψίδα των ερωτευμένων» γκρεμίστηκε το βράδυ του Αγίου Βαλεντίνου

Η διάσημη βραχώδης στο Σαντ’ Αντρέα του Μελεντούνιο, στην Απουλία της Ιταλίας, γνωστή στο ευρύ κοινό ως «Αψίδα των Ερωτευμένων», κατέρρευσε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στη νότια Ιταλία.

Η Αψίδα των Ερωτευμένων ήταν ένα από τα πιο γνωστά φυσικά αξιοθέατα της ακτής της Αδριατικής, η οποία πήρε το όνομά της επειδή λειτουργούσε ως φόντο για προτάσεις γάμου, selfies και καρτ ποστάλ, και ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του Σαλέντο σε μια από τις πιο πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές της Ιταλίας.

«Είναι ένα καταστροφικό πλήγμα στην καρδιά μας», δήλωσε ο δήμαρχος του Μελεντούνιο, Μαουρίτσιο Τσιστερνίνο. «Ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά χαρακτηριστικά της ακτογραμμής μας και ολόκληρης της Ιταλίας έχει εξαφανιστεί».

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι ισχυροί άνεμοι, η ταραγμένη θάλασσα και η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών αποδυνάμωσαν σταδιακά τη βραχώδη δομή μέχρι την τελική κατάρρευσή της το Σάββατο. Πρόκειται για τη σημαντικότερη ζημιά που έχει προκαλέσει η διάβρωση των ακτών στο τοπίο του Σαλέντο.

«Η φύση άλλαξε γιαπάντα: αυτό που υπήρχε πριν από 30 χρόνια πλέον δεν υπάρχει. Πρέπει να βρούμε πόρους για μια οργανική παρέμβαση», πρόσθεσε ο Τσιστερνίνο.

«Είναι σαν κηδεία», είπε ο σύμβουλος τουρισμού του Μελεντούνιο, Φραντσέσκο Στέλλα.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι κυκλώνες της Μεσογείου, περιλαμβάνουν τον κυκλώνα Χάρι που «χτύπησε» τον Ιανουάριο και έχουν καταστρέψει λιμάνια, σπίτια και δρόμους, αναδιαμορφώνοντας τη δομή των ακτογραμμών. Πρόκειται για θερμοκεντρικά συστήματα που γίνονται ολοένα και πιο συχνά στη Μεσόγειο, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας που σχετίζεται με την κλιματική κρίση.

«Με τη Μεσόγειο να βιώνει ένα από τα θερμότερα χρόνια στα αρχεία της το 2025, οι θερμότερες θάλασσες ενισχύουν την ατμόσφαιρα και τροφοδοτούν ακραία φαινόμενα», δήλωσε ο Κρίστιαν Μάλντερ, καθηγητής οικολογίας και κλιματικής κρίσης στο Πανεπιστήμιο της Κατάνια στη Σικελία.

Η καταστροφική δύναμη αυτών των κυκλώνων, με ανέμους που ξεπερνούν τα 97 χλμ/ώρα και κύματα που φτάνουν τα 15 μέτρα, έχει αφήσει ένα μακρύ μονοπάτι καταστροφής, καταστρέφοντας λιμάνια, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, διαλύοντας δρόμους και κατατρώγοντας μεγάλες εκτάσεις ακτογραμμής στη νότια Ιταλία.

Στις 25 Ιανουαρίου, μετά από την καταρρακτώδη βροχή που έφερε ο κυκλώνας Χάρι, μια καταστροφική κατολίσθηση έσυρε έναν ολόκληρο λόφο στην πόλη Νισκέμι της Σικελίας, δημιουργώντας ένα χάσμα μήκους 4 χιλιομέτρων. Δρόμοι κατέρρευσαν, αυτοκίνητα χάθηκαν και ολόκληρα τμήματα της αστικής δομής βυθίστηκαν.