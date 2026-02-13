Πώς οι δασμοί Τραμπ επηρεάζουν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Βρισκόμαστε μια ανάσα από την ημέρα για τον εορτασμό του Αγίου Βαλεντίνου και οι ερωτευμένοι ίσως φέτος να δείξουν τον έρωτα τους, με χειροποίητες κάρτες και no name σοκολάτες, καθώς οι δασμοί Τραμπ δεν επιτρέπουν τον εορτασμό με τη...δόξα των προηγούμενων ετών.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Washington Post, κουτιά σοκολατάκια από χώρες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών κοστίζουν επιπλέον 8% λόγω των αυξήσεων δασμών του 2025, σύμφωνα με τον Scott Lincicome του Ινστιτούτου Cato. Τα κλασικά εισαγόμενα δώρα του Αγίου Βαλεντίνου έχουν ακριβύνει σε όλο το φάσμα: Τα λουλούδια κοστίζουν 9% περισσότερο, τα κοσμήματα έχουν αυξηθεί κατά 23% και τα εσώρουχα κατά 25%.

Δασμοί: Τι ισχύει για τα κρασιά

Ακόμα και αν κανείς επιθυμεί να μην περάσει την 14η Φεβρουαρίου σε εστιατόριο, αλλά προτιμά να κάτσει κάπου μέσα, το κρασί έχει επίσης ανέβει στην τιμή.

Το εισαγόμενο κρασί κοστίζει περίπου 13% περισσότερο από πέρσι. Λόγω των δασμών 15% στο ευρωπαϊκό αλκοόλ, πολλοί θα ανταλλάξουν ένα γεμάτο σώμα Μπορντό με ένα μπουκάλι από την Καλιφόρνια. Όμως η αυξημένη ζήτηση ανεβάζει τις τιμές και στα κρασιά από τη Νάπα και τη Σονόμα.

Φυσικά, όλα τα παραπάνω, ισχύουν για όλο το χρόνο, και είνμαι μια τρανή απόδειξη για το πώς , ακόμα και τα απλά πράγματα όπως μια σοκολάτα, έχουν γίνει δύσκολα μετά τις αυστηρές οικονομικές πολιτικές των ΗΠΑ και όχι μόνο.

