Μενού

Ιταλία: Η Μελόνι «σβήνει» τα τέλη κυκλοφορίας για εκατομμύρια οδηγούς ενόψει εκλογών

Η Ιταλία καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας σε 14,5 εκατ. οχήματα, ενισχύοντας τη δημοτικότητα της κυβέρνησης ενόψει εκλογών.

Reader symbol
Newsroom
Τζόρτζια Μελόνι
Τζόρτζια Μελόνι | Getty
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σε μια σημαντική εξαγγελία προχώρησε σήμερα η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, ανακοινώνοντας την κατάργηση των τελών κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο του υπουργικού συμβουλίου, η ελάφρυνση αυτή καλύπτει το σύνολο των μοτοσικλετών, καθώς και περισσότερο από το 70% των μικρών και μεσαίων αυτοκινήτων. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι κάθε πολίτης θα μπορεί να επωφεληθεί από το μέτρο μόνο για ένα όχημα της ιδιοκτησίας του.

Η απόφαση εντάσσεται στην προσπάθεια του κυβερνητικού συνασπισμού να ενισχύσει τη δημοτικότητά του ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών του επόμενου έτους, οι οποίες αναμένονται ιδιαίτερα αμφίρροπες ανάμεσα στη δεξιά παράταξη της Μελόνι και την κεντροαριστερή αντιπολίτευση.

«Σήμερα, η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που απεχθάνονται περισσότερο οι Ιταλοί», δήλωσε χαρακτηριστικά η Τζόρτζια Μελόνι. Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Ταγιάνι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χαιρέτισε την απόφαση κάνοντας λόγο για την κατάργηση ενός «άδικου» και «δυσβάσταχτου» φόρου.

Παρά τις επίσημες ανακοινώσεις, η ιταλική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη διευκρινίσει το ακριβές κόστος που θα επιφέρει η κατάργηση των τελών κυκλοφορίας στα δημόσια οικονομικά της χώρας.

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ