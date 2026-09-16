Ιταλία: Η Μελόνι «σβήνει» τα τέλη κυκλοφορίας για εκατομμύρια οδηγούς ενόψει εκλογών

Σε μια σημαντική εξαγγελία προχώρησε σήμερα η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, ανακοινώνοντας την κατάργηση των τελών κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο του υπουργικού συμβουλίου, η ελάφρυνση αυτή καλύπτει το σύνολο των μοτοσικλετών, καθώς και περισσότερο από το 70% των μικρών και μεσαίων αυτοκινήτων. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι κάθε πολίτης θα μπορεί να επωφεληθεί από το μέτρο μόνο για ένα όχημα της ιδιοκτησίας του.

Η απόφαση εντάσσεται στην προσπάθεια του κυβερνητικού συνασπισμού να ενισχύσει τη δημοτικότητά του ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών του επόμενου έτους, οι οποίες αναμένονται ιδιαίτερα αμφίρροπες ανάμεσα στη δεξιά παράταξη της Μελόνι και την κεντροαριστερή αντιπολίτευση.

«Σήμερα, η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που απεχθάνονται περισσότερο οι Ιταλοί», δήλωσε χαρακτηριστικά η Τζόρτζια Μελόνι. Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Ταγιάνι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χαιρέτισε την απόφαση κάνοντας λόγο για την κατάργηση ενός «άδικου» και «δυσβάσταχτου» φόρου.

Παρά τις επίσημες ανακοινώσεις, η ιταλική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη διευκρινίσει το ακριβές κόστος που θα επιφέρει η κατάργηση των τελών κυκλοφορίας στα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Oggi aboliamo il bollo auto, una tassa ingiusta e insopportabile, a cominciare dalle automobili e dai motorini con cui si muovono ogni giorno le famiglie. Era una ferma e pressante richiesta di Forza Italia che l’esecutivo ha accolto e fatto propria. Una misura coerente con la… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) September 16, 2026