Το ιταλικό κράτος έδωσε 30 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει αγόρασε έναν πίνακα του Καραβάτζιο. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχει πληρώσει ποτέ για έργο τέχνης.

Γιατί είναι σημαντικό αυτό το έργο

Ο υπουργός Πολιτισμού της χώρας δήλωσε ότι το έργο, ένα πορτρέτο του κληρικού Μονσινιόρ Μαφέο Μπαρμπερίνι -ο οποίος αργότερα έγινε Πάπας Ουρβανός Η΄- είναι «εξαιρετικής σημασίας» και ότι η αγορά του αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για να αποτραπεί η αγορά σημαντικών έργων τέχνης από ιδιώτες συλλέκτες.

Ο πίνακας φυλασσόταν σε ιδιωτική συλλογή στη Φλωρεντία και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό στη Ρώμη το 2024.

Υπάρχουν περίπου 65 γνωστά έργα του Καραβάτζιο που σώζονται παγκοσμίως και από αυτά μόνο τρία είναι πορτρέτα.

Ο πίνακας μεταφέρθηκε στη μόνιμη συλλογή του Παλάτσο Μπαρμπερίνι -του ιστορικού σπιτιού της οικογένειας του εικονιζόμενου προσώπου στη Ρώμη- όπου και εκτέθηκε για πρώτη φορά.

Θα εκτίθεται δίπλα σε άλλα έργα του καλλιτέχνη.

Διαβάστε ακόμα: Φασιανού: «Χαρίσαμε έργα στον άνθρωπο που έσωσε πίνακα του πατέρα μου στη φωτιά στο Λος Άντζελες»

Ζωγραφισμένος περίπου το 1598, απεικονίζει τον Μπαρμπερίνι ως γενειοφόρο κληρικό, ο οποίος φαίνεται να δίνει οδηγίες με το δεξί του χέρι τεντωμένο προς τα έξω.

Ο Μπαρμπερίνι εξελέγη πάπας το 1623 και παρέμεινε στη θέση μέχρι τον θάνατό του το 1644. Ήταν γνωστός ως σημαντικός προστάτης των τεχνών.

Ο υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζιούλι δήλωσε σε ανακοίνωση ότι η απόκτηση αποτελεί «μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την ενίσχυση της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού θα συνεχίσει να υλοποιεί τους επόμενους μήνες, με στόχο να καταστήσει προσβάσιμα σε μελετητές και φίλους της τέχνης ορισμένα αριστουργήματα της ιστορίας της τέχνης που διαφορετικά θα κατέληγαν στην ιδιωτική αγορά».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα ιδρύματα, τους αξιωματούχους και τους τεχνικούς που εργάστηκαν με μεγάλη δεξιοτεχνία και αφοσίωση για να επιτευχθεί αυτό το τόσο σημαντικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.