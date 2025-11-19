Ιταλία: Ιστορική νίκη για τις γυναίκες - Νέος νόμος κατά της σεξουαλικής βίας υπερψηφίζεται

Ένα βήμα πριν τεθεί σε εφαρμογή, βρίσκεται ιστορική μεταρρύθμιση για την σεξουαλική βία κατά των γυναικών στην Ιταλία, μετά την έγκριση της στη Βουλή από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας.

Η οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από την Γερουσία, το οποίο θεωρείται δεδομένο. Με τον νέο νόμο «αν δεν υπάρχει ελεύθερη και επίκαιρη συναίνεση από μέρος των γυναικών, πρόκειται για σεξουαλική βία» και με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορεί να σταθεί η ενδεχόμενη προηγούμενη συναίνεση μιας γυναίκας που έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης.

Η Ιταλία, με τον συγκεκριμένο νόμο, ευθυγραμμίζεται με όσα προβλέπονται από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Τις περασμένες ημέρες, η πρωθυπουργός της χώρας Τζόρτζια Μελόνι και η Γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Έλι Σλάιν αποφάσισαν την υιοθέτηση κοινής γραμμής υπέρ της προστασίας των γυναικών.

«Οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη πραγματοποιείται χωρίς να υπάρχει ελεύθερη και επίκαιρη συναίνεση του εμπλεκόμενου ατόμου, συνιστά αδίκημα σεξουαλικής βίας», αναφέρεται στον σχετικό νόμο.

«Σήμερα γράψαμε μια καλή σελίδα κοινοβουλευτικής πρακτικής, διότι αποφασίσαμε να αφήσουμε να υπερισχύσουν όσα μας ενώνουν. Με την μεταρρύθμιση αυτή θέλουμε να απαλείψουμε την όποια σύγχυση, από ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, το οποίο προκαλεί κοινωνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Δεν μπορεί να υπάρξει πλέον καμία ερμηνευτική ασάφεια», δήλωσε η βουλευτής Καρολίνα Βάρκι, από το κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας», του οποίου ηγείται η Τζόρτζια Μελόνι.

«Σήμερα λέμε “φτάνει”. Φτάνει με τις δικαστικές αποφάσεις για περιπτώσεις βιασμού, στις οποίες ο κατηγορούμενος αθωώνεται επειδή η γυναίκα “έπρεπε να γνωρίζει τι ακριβώς την περίμενε”. Οι οποίες στηρίζονται στην λογική ότι, επειδή το θύμα στο παρελθόν είχε στενές επαφές με τον κατηγορούμενο, “έπρεπε να φανταστεί τις πιθανές εξελίξεις”», δήλωσε η κεντροαριστερή βουλευτής και πρώην πρόεδρος της ιταλικής βουλής Λάουρα Μπολντρίνι, η πρώτη που υπέγραψε την σχετική πρόταση νόμου.

«Υπάρχει ο φόβος, ο οποίος δεν είναι συναίνεση. Υπάρχει η αδυναμία να αντιδράσεις, η προσωρινή ανικανότητα να αντιληφθείς τι συμβαίνει. Η συναίνεση, όμως, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό», πρόσθεσε η Μπολντρίνι.