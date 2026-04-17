Ιταλία: Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα - Οι δράστες φορούσαν μάσκες ηθοποιών και διέφυγαν από σήραγγα

Κινηματογραφική ληστεία πραγματοποίησε σπείρα τουλάχιστον πέντε ατόμων σε τράπεζα σε κεντρική περιοχή της Νάπολης την Πέμπτη (16/4).
Τα μέλη της σπείρας σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ φορούσαν μάσκες ηθοποιών του Χόλιγουντ και εισήλθαν στην τράπεζα από τρύπα στο πάτωμα, μέσω των αποχετεύσεων. Κράτησαν ομήρους περίπου 25 πελάτες και στο μεταξύ άδειασαν τις θυρίδες ασφαλείας.
Καραμπινιέροι, αστυνομικοί και πυροσβέστες έφτασαν άμεσα στο σημείο μετά από τηλεφώνημα περαστικού και ξεκίνησε διαπραγμάτευση με τους κακοποιούς. Μετά από λίγο, οι όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι αλλά όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να εισέλθουν στην τράπεζα, οι ληστές είχαν εξαφανιστεί, πάντα μέσω των αποχετεύσεων.
Έξι πελάτες που κρατήθηκαν σε ομηρία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα σοκ και πήραν εξιτήριο μετά από δυο περίπου ώρες.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.