Η κυβέρνηση Μελόνι παρουσίασε το βράδυ της Πέμπτης το νομοθετικό διάταγμα το οποίο αυστηροποιεί σειρά μέτρων για την δημόσια ασφάλεια.

Πιο συγκεκριμένα, η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε τη λεγόμενη «προληπτική προσαγωγή»: θα διαρκεί μέχρι 12 ώρες, με στόχο να απαγορεύεται η συμμετοχή σε διαδηλώσεις σε πολίτες οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για βίαια επεισόδια ή στην κατοχή των οποίων έχουν βρεθεί όπλα, κοντάρια ή κράνη.

Η προληπτική προσαγωγή θα αποφασίζεται από τις αστυνομικές δυνάμεις, αλλά θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο εισαγγελέας, ο οποίος θα έχει και το δικαίωμα -αν κρίνει ότι δεν υφίστανται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις- να διατάσσει την άμεση απελευθέρωση του προσαχθέντα.

Η δικαστική αρχή θα μπορεί να απαγορεύει τη συμμετοχή σε διαδηλώσεις σε πολίτες οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που διέπραξαν σε πορείες και κινητοποιήσεις, αλλά και σε όσους καταδικάσθηκαν για τρομοκρατία, πρόκληση καταστροφών, ζημιές, σωματική βλάβη, απειλές και βία σε βάρος δημοσίων λειτουργών, ανθρωποκτονίες και άλλα αδικήματα.

Παράλληλα, για τις αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και για το σύνολο των πολιτών, με τα νέα αυτά μέτρα, προβλέπεται ότι στην περίπτωση που υφίστανται ουσιαστικές αποδείξεις ότι κάποιος υπερασπίσθηκε τον εαυτό του από επίθεση, ευρισκόμενος σε «νόμιμη άμυνα», δεν θα πρέπει να ξεκινά αυτομάτως (όπως συνέβαινε έως τώρα) εισαγγελική έρευνα σε βάρος του.

Στην ίδια δέσμη μέτρων συμπεριλαμβάνεται και η απαγόρευση πώλησης μαχαιριών και σουγιάδων σε ανήλικους, με την υποχρέωση για τους εμπόρους να ζητούν την αστυνομική ταυτότητα στους νέους που παρουσιάζονται στα καταστήματά τους. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για το διαδίκτυο, με ελέγχους από τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Παράλληλα, όσοι ενήλικες φέρουν μαχαίρια με λάμες που ξεπερνούν τα οκτώ εκατοστά, θα βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινές φυλάκισης έως και τριών ετών.

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένα μέτρα, αλλά για μια ακόμη ψηφίδα της στρατηγικής που η κυβέρνησή μας εφαρμόζει ήδη από την σύστασή της», έγραψε στο διαδίκτυο η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

«Η προληπτική προσαγωγή, όπως τόνισθηκε σε πολλές παρεμβάσεις, δεν αποτελεί ελευθεροκτόνο μέτρο. Αντιθέτως, περιέχεται σε σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι.

Αίσθηση, τέλος, προκάλεσε δήλωση του Ιταλού υπουργού Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο ο οποίος, αναφερόμενος στις Ερυθρές Ταξιαρχίες, τόνισε ότι «με την δραστηριότητα πρόληψης και καταστολής, η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει την επιστροφή των λυπηρών εκείνων στιγμών».