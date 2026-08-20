Ιταλία: Ο δήμαρχος του Κόμο άνοιξε beef με τα ποδήλατα επειδή έπεσε πάνω του ένα από αυτά τα «τέρατα»

Σε μια απόφαση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ο δήμαρχος του Κόμο, Αλεσάντρο Ραπινέζε, αποφάσισε να απαγορεύσει την κυκλοφορία ποδηλάτων στο περιτειχισμένο ιστορικό κέντρο της ιταλικής πόλης, αφού ο ίδιος τραυματίστηκε σε σύγκρουση με ηλεκτρικό ποδήλατο.



Η απαγόρευση, η οποία τίθεται σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο όπως αναφέρει ο Guardian, αφορά περίπου 30 δρόμους. Οι ποδηλάτες, είτε χρησιμοποιούν ηλεκτρικά είτε συμβατικά ποδήλατα, θα μπορούν να κινούνται στις συγκεκριμένες περιοχές μόνο αν κατέβουν από το ποδήλατό τους και το μεταφέρουν πεζή.



Η απόφαση προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις από κατοίκους, ακτιβιστές και πολιτικούς διαφορετικών παρατάξεων, οι οποίοι κατηγορούν τον δήμαρχο ότι πρόκειται για προσωπική «βεντέτα». Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικτυακή συλλογή υπογραφών για την κατάργηση του μέτρου, ενώ ποδηλάτες σχεδιάζουν συμβολική πορεία με τα ποδήλατά τους στους απαγορευμένους δρόμους στα μέσα Σεπτεμβρίου.



Ο ίδιος ο Ραπινέζε παραδέχθηκε ότι το προσωπικό του ατύχημα έπαιξε ρόλο στην απόφασή του. «Με έχουν κατηγορήσει ότι πήρα αυτό το μέτρο επειδή με χτύπησε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Αυτό είναι σίγουρα αλήθεια», δήλωσε στο ιταλικό πρακτορείο Ansa, προσθέτοντας ότι γνωρίζει από προσωπική εμπειρία πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι μια τέτοια σύγκρουση.



Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο, όταν ο δήμαρχος έβγαινε από το δημαρχείο, λίγο μετά από συνεδρίαση της δημοτικής αρχής για τη λήψη μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στο κέντρο. Ο ποδηλάτης που τον παρέσυρε δεν έχει ταυτοποιηθεί.



Ο δήμαρχος υποστηρίζει ότι η απαγόρευση είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των πεζών, ιδιαίτερα σε μια πόλη που δέχεται μεγάλο αριθμό τουριστών. Το μέτρο αφορά όλα τα ποδήλατα, καθώς ο ιταλικός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν κάνει διάκριση μεταξύ ηλεκτρικών και συμβατικών ποδηλάτων. Τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια έχουν ήδη απαγορευτεί στο κέντρο του Κόμο από το 2022.

Στερεί περιβαλλοντικά φιλική μετακίνηση

Οι επικριτές της απόφασης, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι ορισμένοι από τους δρόμους που περιλαμβάνονται στην απαγόρευση είναι από τους μεγαλύτερους και πιο εύκολους για ποδηλατική μετακίνηση προς τη λίμνη Κόμο. Εκτιμούν επίσης ότι το μέτρο στερεί από κατοίκους και εργαζόμενους μια οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον επιλογή μετακίνησης.



Ιδιαίτερα προβληματική θεωρείται η απαγόρευση για τους διανομείς και τους καταστηματάρχες που βασίζονται σε αυτούς για τη μεταφορά προϊόντων. Ορισμένοι επικριτές ζητούν από τον δήμο να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της επικίνδυνης οδήγησης αντί να αντιμετωπίζει συνολικά τους ποδηλάτες ως πρόβλημα.



Ο Βιντσέντσο Φαλάνγκα, πρόεδρος της τοπικής ομάδας πολιτών Nova Como, η οποία οργανώνει την ποδηλατική διαμαρτυρία, κατηγόρησε τη δημοτική αρχή ότι «μετατρέπει τα ατομικά προβλήματα σε συλλογικά».



Αντίστοιχη ήταν και η θέση του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος στο Κόμο, το οποίο υποστήριξε ότι η πόλη χρειάζεται ένα σύστημα μετακινήσεων που θα προστατεύει τους πεζούς «χωρίς να τιμωρεί κατοίκους, εργαζόμενους και όσους επιλέγουν βιώσιμα μέσα μεταφοράς».



Ακόμη και ο Πάολο Εμίλιο Ρούσο, στέλεχος της δεξιάς Forza Italia, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον δήμαρχο για το ατύχημα, χαρακτηρίζοντας ωστόσο την απαγόρευση «τρελή».



Ο Ραπινέζε, πάντως, δεν δείχνει διατεθειμένος να κάνει πίσω. «Σε άλλες πόλεις, ένα παιδί καταλήγει στο νοσοκομείο και τότε οι πολιτικοί αναλαμβάνουν δράση. Εδώ, εγώ δεν χρειάστηκε καν να πάω στο νοσοκομείο. Με χτύπησε ένα ποδήλατο, συγκέντρωσα πληροφορίες και από εκεί προέκυψε αυτό το μέτρο», δήλωσε χαρακτηριστικά.