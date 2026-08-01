Ιταλία: Οκτώ τραυματίες από σεισμό κοντά στην Νάπολη

Οκτώ άνθρωποι τραυματίσθηκαν ελαφρά από τον σεισμό 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε απόψε, στις 19:46 (ώρα Ιταλίας 20:46 στην Ελλάδα), στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης.

Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στην περιοχή της ιταλικής μεγαλούπολης εδώ και 40 χρόνια.

Πολλές συνοικίες της Νάπολης έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων.

⚠️ UPDATE: Severe shaking and immediate panic reported across Naples, Italy following a strong magnitude 4.7 earthquake centered in Campi Flegrei.#Terremoto - Sismo - #Napoli - Pozzuoli - Fuorigrotta - Campania https://t.co/YpX3HI8QZH pic.twitter.com/ojYM69nY0r — GeoTechWar (@geotechwar) July 31, 2026

Στην περιοχή του Ποτσουόλι, η δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση μέρους βουνοπλαγιάς. Μεγάλες πέτρες καταπλάκωσαν σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία ευτυχώς ήταν άδεια.