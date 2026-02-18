Ιταλία: Παρά λίγο νέα τραγωδία σε χιονοδρομικό - Χιονοστιβάδα «κατάπιε» δεκάδες σκιέρ

Μια τεράστια χιονοστιβάδα που κατρακύλησε από την κορυφή του βουνού και «κατάπιε» δεκάδες σκιέρ σημειώθηκε στο χιονοδρομικό κέντρο Κουρμαγιέρ, στην κοιλάδα Αόστα στην Ιταλία.
Σε πλάνα που δημοσιεύτηκαν ευρέως στα social media, φαίνονται οι σκιέρ και οι επισκέπτες που περιμένουν στο τελεφερίκ να προσπαθούν να ξεφύγουν ενώ «επελαύνει» το κύμα από χιόνι, αλλά θάβονται από κάτω του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα, σε αυτή την περίπτωση, -μερικές ημέρες μόνο μετά την τραγωδία με τους τρεις νεκρούς- ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα,
Υπενθυμίζεται πως στις 13 Φεβρουαρίου, 3 σκιέρ σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στις Γαλλικές Άλπεις ενώ από χθες είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 10 σκιέρ στην οροσειρά της Σιέρα Νεβάδα της Καλιφόρνια, οι οποίοι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα.
- Στο εδώλιο 3 αστυνομικοί για ομαδικό βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας: «Έβγαλε τη ζώνη και το όπλο, δεν αντέδρασα»
- Χαραλαμπούδη: «Μου ζητάνε φωτογραφίες με τα πόδια μου»
- Ξέφυγε κρατούμενος από την Ευελπίδων: Βίντεο με τους αστυνομικούς να τρέχουν
- Τέλος το Messenger από Windows και Mac - Πώς να σώσετε τις συνομιλίες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.