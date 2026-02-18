Ιταλία: Παρά λίγο νέα τραγωδία σε χιονοδρομικό - Χιονοστιβάδα «κατάπιε» δεκάδες σκιέρ

Μια τεράστια χιονοστιβάδα που κατρακύλησε από την κορυφή του βουνού και «κατάπιε» δεκάδες σκιέρ σημειώθηκε στο χιονοδρομικό κέντρο Κουρμαγιέρ, στην κοιλάδα Αόστα στην Ιταλία.

Σε πλάνα που δημοσιεύτηκαν ευρέως στα social media, φαίνονται οι σκιέρ και οι επισκέπτες που περιμένουν στο τελεφερίκ να προσπαθούν να ξεφύγουν ενώ «επελαύνει» το κύμα από χιόνι, αλλά θάβονται από κάτω του.

Incredible aerosol reaching Val Veny bottom at 3 pm today! ❄️



The avalanche is coming from the slope below Noire de Peuterey (3773 m) and what you see here is the blast of the avalanche (=no danger) reaching the Val Veny (La Zerotta lift, 1520 m)! 💨



📽️ Via Meteo Valle d'Aosta pic.twitter.com/Cs0p1HdlQ9 — Melaine Le Roy (@subfossilguy) February 17, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα, σε αυτή την περίπτωση, -μερικές ημέρες μόνο μετά την τραγωδία με τους τρεις νεκρούς- ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα,

Υπενθυμίζεται πως στις 13 Φεβρουαρίου, 3 σκιέρ σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στις Γαλλικές Άλπεις ενώ από χθες είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 10 σκιέρ στην οροσειρά της Σιέρα Νεβάδα της Καλιφόρνια, οι οποίοι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα.