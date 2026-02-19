Ιταλία: Παραιτήθηκε ο διευθυντής της RAI μετά τα «ντροπιαστικά λάθη» στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο διευθυντής της RaiSport, Πάολο Πετρέκα (Paolo Petrecca) υπέβαλε την παραίτησή του στον διευθύνοντα σύμβουλο της Rai, Τζιαμπάολο Ρόσι, μετά το γεμάτο λάθη σχόλιό του στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνου Κορτίνα το 2026, όπως ανακοίνσε σήμερα (19/2) ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας.
Ανέφερε ότι ο Πετρέκα θα αποχωρήσει από τη θέση του στο τέλος των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και ο Μάρκο Λολομπρίτζιντα, ένας από τους κορυφαίους δημοσιογράφους και παρουσιαστές της RaiSport, θα αναλάβει προσωρινά τον ρόλο.
Οι αθλητικοί συντάκτες της Rai είχαν ζητήσει άμεσα την παραίτηση του Πετρέκα, προκηρύσσοντας τριήμερη απεργία, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα.
Σύμφωνα με τον Τύπο, φέρεται να βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη εσωτερική έρευνα της Rai με αντικείμενο την ευρεία χρήση ακριβοπληρωμένων εξωτερικών συνεργατών στον τομέα των αθλητικών μεταδόσεων
Ο Πετρέκα, σύμφωνα με το ansa.it, εκίνησε το σχόλιο καλωσορίζοντας τους τηλεθεατές στο Stadio Olimpico, αντί για το στάδιο San Siro του Μιλάνου, και συνέχισε κάνοντας μια σειρά από «ντροπιαστικά λάθη», όπως χαρακτηρίστικαν.
Αυτά περιλαμβάνουν το να μπερδεύουν την Ιταλίδα ηθοποιό Ματίλντα Ντε Άντζελις με τη Μαράια Κάρεϊ και την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Κίρστι Κόβεντρι με την κόρη του Ιταλού προέδρου Σέρτζιο Ματαρέλα, Λάουρα.
