Ιταλία: Πρωτοφανής καταδίκη πέντε ακροδεξιών για επανασύσταση του φασιστικού κόμματος

Πέντε μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης Casapound καταδικάστηκαν στο Μπάρι σε ενάμιση χρόνο φυλάκισης για επανασύσταση του φασιστικού κόμματος. Παράλληλα, άλλα επτά μέλη της οργάνωσης καταδικάστηκαν σε δυόμιση χρόνια φυλάκισης. Είχαν επιτεθεί σε αριστερούς ακτιβιστές στο τέλος διαδήλωσης το 2018, στην οποία αμφισβητήθηκε ο νυν Ιταλός υπουργός Μεταφορών και γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι.

Είναι η πρώτη φορά που η δικαιοσύνη στην Ιταλία εφαρμόζει τον «νόμο Σέλμπα» -ο οποίος απαγορεύει την ανασύσταση του φασιστικού κόμματος- σε υπόθεση που αφορά την οργάνωση Casapound. Πρόκειται για νόμο ο οποίος εγκρίθηκε το 1952 και έως τώρα δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ. Μεγάλο μέρος του ιταλικού Τύπου θεωρεί ιστορικής σημασίας τη συγκεκριμένη απόφαση.

Τα μέλη της Casapοund έχουν αυτοχαρακτηριστεί «φασίστες της τρίτης χιλιετίας» και πριν από είκοσι χρόνια έκαναν κατάληψη σε κτήριο το οποίο βρίσκεται κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ρώμης, Τέρμινι. Στο παρελθόν, έχουν χρησιμοποιήσει ρατσιστική, ομοφοβική και αντισημιτική ρητορική.

Όλα τα κόμματα της ιταλικής αντιπολίτευσης ζήτησαν από τον υπουργό Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι να πληροφορήσει αναλυτικά το κοινοβούλιο, όπως και την άμεση εκκένωση του κτηρίου που συνεχίζει να λειτουργεί ως έδρα της οργάνωσης.