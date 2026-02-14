Ιταλία: Σε επιφυλακή οι αρχές για τρίτη εμπρηστική επίθεση - Καθυστερήσεις στα τρένα εν μέσω Ολυμπιακών Αγώνων

Τα τρένα που διέσχιζαν την καρδιά της Ιταλίας υπέστησαν καθυστερήσεις άνω της μίας ώρας το Σάββατο, εν μέσω Ολυμπιακών Αγώνων καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο τρίτης εμπρηστικής επίθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ήδη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σημειώθηκαν άλλες δύο. Η μια στον άξονα Ρώμη -Νάπολη και η δεύτερη στη γραμμή Ρώμη – Φλωρεντία

Οι υπηρεσίες μεταξύ της Νάπολης, όπως μεταφέρει και το Economic Times, στο νότο και της πρωτεύουσας Ρώμης επηρεάστηκαν, ενώ υπήρξαν επίσης καθυστερήσεις στη γραμμή που κατευθύνεται βόρεια προς τη Φλωρεντία.

Ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι καταδίκασε όσους ευθύνονται για τα περιστατικά μετά από παρόμοια προβλήματα το περασμένο Σάββατο στο δίκτυο και μια άλλη λιγότερο σοβαρή περίπτωση στα μέσα της εβδομάδας. Οι διακοπές έρχονται καθώς η Ιταλία φιλοξενεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ' Αμπέτσο από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου.

«Ελπίζω ότι κανείς δεν θα υποβαθμίσει ή δεν θα προσπαθήσει να δικαιολογήσει αυτά τα εγκλήματα που θέτουν σε κίνδυνο ζωές», πρόσθεσε.

Οι αρχές ερευνούσαν καμένα καλώδια σε ένα τμήμα της γραμμής υψηλής ταχύτητας μεταξύ Ρώμης και Νάπολης το Σάββατο, καθώς και δύο άλλες πιθανές πράξεις βανδαλισμού μεταξύ της πρωτεύουσας και της Φλωρεντίας.

Μια συμμορία ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση στο δίκτυο το περασμένο Σάββατο, την πρώτη ολόκληρη ημέρα των Αγώνων, όταν η σιδηροδρομική υποδομή υπέστη ζημιές κοντά στην Μπολόνια, προκαλώντας καθυστερήσεις έως και 2,5 ώρες στις γραμμές υψηλής ταχύτητας, Intercity και περιφερειακές γραμμές.