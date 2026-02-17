Ιταλία: Στάχτη το ιστορικό θέατρο Σανατζάρο στη Νάπολη - Είχε χτιστεί το 1847

Το θέατρο Σανατζάρο, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά σήμερα τα χαράματα, έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ;opvw ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νάπολης.
Όπως αναφέρει ο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η όλη κατάσταση είναι πλέον υπό έλεγχο, αλλά θα πρέπει να εκκενωθούν 22 διαμερίσματα σε πολυκατοικίες οι οποίες βρίσκονται δίπλα στο θέατρο. Έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά και θα πραγματοποιηθεί σειρά ελέγχων και έργων αποκατάστασης.
Η στέγη του θεάτρου κατέρρευσε, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές στο σημείο ακριβώς όπου βρίσκεται η πλατεία του. Είχε εγκαινιαστεί το 1847 στην κεντρική, μεγαλοαστική περιοχή «Κιάια». Στην σκηνή του είχαν παρουσιαστεί έργα του καταξιωμένου Ναπολιτάνου θεατρικού συγγραφέα Εντουάρντο Σκαρπέτα.
Στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσε και ο δήμαρχος της Νάπολης Γκαετάνο Μανφρέντι, ο οποίος δήλωσε ότι «θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το θέατρο αυτό να μπορέσει να επιστραφεί στην πόλη του και να συνεχίσει να διαδραματίζει τον σημαντικό του ρόλο».
