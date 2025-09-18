Ιταλία: Στηρίζει την δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους

«Στις 22 Σεπτεμβρίου, στην Νέα Υόρκη, πρόκειται να στηρίξουμε με πεποίθηση την διακήρυξη στo πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με στόχο την δημιουργία παλαιστινιακού κράτους και τον τερματισμό των εχθροπραξιών», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Ο Ταγιάνι επιβεβαίωσε με τον τρόπο αυτό ότι η Ιταλία θα στηρίξει την πολιτική και διπλωματική διαδικασία για την σύσταση παλαιστινιακού κράτους.

Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση της Ρώμης είχε υπογραμμίσει ότι τάσσεται υπέρ της λύσης των δυο κρατών για δυο λαούς, αλλά είχε παράλληλα επισημάνει ότι στην παρούσα φάση η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους θα μπορούσε να αποδειχθεί τελικά επιζήμια.

Ο ιταλικός Τύπος υπενθυμίζει ότι στην συγκεκριμένη διακήρυξη, που θα αποτελέσει τη βάση της διάσκεψης του ΟΗΕ, αναφέρεται ότι «η Χαμάς πρέπει να σταματήσει να ασκεί εξουσία στην Λωρίδα της Γάζας και να παραδώσει τα όπλα στην Παλαιστινιακή Αρχή, με την συνεργασία και την στήριξη της διεθνούς κοινότητας, στη βάση του στόχου για ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ