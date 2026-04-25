Ιταλία: Ζευγάρι που συμμετείχε σε πορεία κατά του φασισμού τραυματίστηκε από πυροβολισμούς

Σοκ έχει προκαλέσει περιστατικό που έλαβε χώρα σήμερα, Σάββατο 25 Απριλίου στη Ρώμη, όταν ζευγάρι που συμμετείχε σε πορεία που οργανώθηκε για την επέτειο της Απελευθέρωσης της χώρας από τον ναζισμό και τον φασισμό, τραυματίστηκε από άγνωστο με αεροβόλο πιστόλι.

Ο δράστης φορούσε κράνος, το οποίο κάλυπτε όλο του το πρόσωπο και, σύμφωνα με μαρτυρίες, στρατιωτικού είδους φόρμα. Το ζευγάρι τραυματίστηκε στο πρόσωπο και στην πλάτη και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

«Είμαστε σοκαρισμένοι, είναι σαφές ότι ο αγώνας ενάντια σε κάθε μορφή φασισμού αποτελεί, και σήμερα, μεγάλη ανάγκη», δήλωσαν τα θύματα της επίθεσης.

Marcha antifascista em Roma, Itália, em homenagem o Dia da Libertação do Fascismo, hoje sábado (25), pessoas com bandeiras da Ucrânia tentaram aderir a marcha, mas foram expulsos pelos participantes.#Italy #Ukrainer pic.twitter.com/m2FiNGi7Hi — Hugo Borges (@hbj_r77032) April 25, 2026

Εισαγγελείς και αστυνομία αναζητούν τον δράστη, ενώ είναι πιθανό στις έρευνες να πάρει μέρος και η Ιταλική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Στην πορεία που οργανώθηκε στο Μιλάνο, επίσης για την επέτειο της Απελευθέρωσης από τον φασισμό και τον ναζισμό, σημειώθηκε ένταση όταν μέρος των συμμετεχόντων δεν επέτρεψε σε πολίτες που έφεραν την σημαία της Ουκρανίας όπως και σε μέλη της εβραϊκής κοινότητας της Ιταλίας να πάρουν μέρος στην κινητοποίηση.