«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου»: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που «λύγισε» το Ευρωκοινοβούλιο

Έντονη συγκίνηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκάλεσε η ιστορία του 11χρονου Ρόμαν Ολέκσιβ από την Ουκρανία, ο οποίος έχασε τη μητέρα του σε βομβαρδισμό το 2022. Ο ίδιος πέρασε 100 μέρες στην εντατική πριν υποβληθεί σε περισσότερες από 35 επεμβάσεις για την αποκατάσταση των τραυμάτων του.

Τα λόγια του στο Στρασβούργο κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης ντοκιμαντέρ για τα παιδιά στην Ουκρανία «έσπασαν» τον μεταφραστή, καθώς και πολλούς από το κοινό που τον άκουγε.

Περιγράφοντας την εμπειρία του τον Ιούλιο του 2022, ο Ρόμαν είπε αρχικά: «Ήμουν με τη μητέρα μου στο νοσοκομείο όταν έπεσε μια βόμβα».

Μετά την παρέμβαση του συναδέλφου του μεταφραστή, ο 11χρονος συνέχισε λέγοντας: «Την είδα κάτω από τα ερείπια, είδα τα μαλλιά της και της είπα αντίο. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα. Στη συνέχεια, παρέμεινα στην εντατική για πάνω από 100 ημέρες και υποβλήθηκα σε 35 διαφορετικές χειρουργικές επεμβάσεις και τώρα είμαι σε πορεία ανάρρωσης».

«Όταν είμαστε μαζί, είμαστε δυνατοί, δεν τα παρατάμε ποτέ και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και τα παιδιά της», κατέληξε ο νεαρός Ουκρανός, ακολουθούμενος από χειροκροτήματα.

💔 Interpreter breaks down in the European Parliament while translating for 11-year-old Ukrainian boy



The child, who was badly injured, recalled how he and his mother came under a Russian strike in Vinnytsia.



“It was the last time I saw my mother and could say goodbye to her,”… pic.twitter.com/HeB9DIUzrG — NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025

Τον Ιούλιο του 2022, ο Ρόμαν και η μητέρα του, Χαλίνα, περίμεναν για ιατρική εξέταση στη Βίνιτσα της Ουκρανίας, όταν πύραυλοι χτύπησαν την κλινική.

Συνολικά 26 άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και η Χαλίνα. Ο Ρόμαν κατάφερε να βγει από τα ερείπια του κτιρίου, αλλά με εσωτερικά τραύματα και εγκαύματα που κάλυπταν το 45 % του σώματός του, οι προοπτικές για το αγόρι ήταν δυσοίωνες.

Ευτυχώς, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, το τότε 8χρονο παιδί μεταφέρθηκε στη Γερμανία για εξειδικευμένη περίθαλψη μέσω ενός προγράμματος ιατρικής διακομιδής (medevac) που αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρκετών κρατών μελών του ΠΟΥ.

Παρά τους φόβους των γιατρών ότι ο Ρόμαν μπορεί να μην ξαναπερπατήσει ποτέ, αυτός πάλεψε και επέζησε με τη βοήθεια του χορού και του ακορντεόν. Ο πατέρας του λέει ότι ο χορός βοήθησε τον Ρόμαν να βελτιώσει την ισορροπία και τη μυϊκή του δύναμη, ενώ η πολύπλοκη τεχνική του ακορντεόν βελτίωσε την ευελιξία των χεριών του που είχαν υποστεί τραύματα.

Στα τέλη του 2024, ο Ρόμαν κατάφερε να αφαιρέσει τη μάσκα και τώρα επέστρεψε με τον πατέρα του στην Ουκρανία, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο σε έναν διεθνή διαγωνισμό ακορντεόν.

Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

Η ιστορία του Ρόμαν, που ήθελε να γίνει χορευτής, ήταν το θέμα του βραβευμένου ντοκιμαντέρ, το «Romchyk», που γυρίστηκε από φοιτητές του Goldsmiths, University of London, στο πλαίσιο του campus τους στο New Cross.