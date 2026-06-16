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Jennie’s Law: Ο νόμος που αποκαλύπτει το παρελθόν των κακοποιητών και αλλάζει τη μάχη κατά της ενδοοικογενειακής βίας

Η ιστορία της Jennifer Poole μετατράπηκε σε νομοθετική πρωτοβουλία στην Ιρλανδία - Πώς θα λειτουργεί το δημόσιο μητρώο καταδικασμένων δραστών ενδοοικογενειακής βίας

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Υπάρχουν νόμοι που γράφονται μέσα σε κυβερνητικά γραφεία και υπάρχουν νόμοι που γεννιούνται σε τόπους εγκλήματος. Ο Jennie’s Law ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Το πρωινό της 17ης Απριλίου 2021, η 24χρονη Jennifer Poole βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Finglas του Δουβλίνου. Μητέρα δύο παιδιών, είχε πέσει θύμα του πρώην συντρόφου της, Gavin Murphy.

Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, ο άνδρας που της αφαίρεσε τη ζωή, δεν ήταν άγνωστος στις αρχές. Είχε ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς και προηγούμενες καταδίκες για επιθέσεις εναντίον γυναικών. Η ίδια, όμως, δεν γνώριζε τίποτα γι’ αυτό το παρελθόν. Και αυτό το στοιχείο είναι, ίσως, το πιο τραγικό κομμάτι της υπόθεσης.

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