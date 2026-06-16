Jennie’s Law: Ο νόμος που αποκαλύπτει το παρελθόν των κακοποιητών και αλλάζει τη μάχη κατά της ενδοοικογενειακής βίας

Υπάρχουν νόμοι που γράφονται μέσα σε κυβερνητικά γραφεία και υπάρχουν νόμοι που γεννιούνται σε τόπους εγκλήματος. Ο Jennie’s Law ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Το πρωινό της 17ης Απριλίου 2021, η 24χρονη Jennifer Poole βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Finglas του Δουβλίνου. Μητέρα δύο παιδιών, είχε πέσει θύμα του πρώην συντρόφου της, Gavin Murphy.
Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, ο άνδρας που της αφαίρεσε τη ζωή, δεν ήταν άγνωστος στις αρχές. Είχε ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς και προηγούμενες καταδίκες για επιθέσεις εναντίον γυναικών. Η ίδια, όμως, δεν γνώριζε τίποτα γι’ αυτό το παρελθόν. Και αυτό το στοιχείο είναι, ίσως, το πιο τραγικό κομμάτι της υπόθεσης.
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