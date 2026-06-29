Κάγια Κάλας: «Η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ»

Το ενδεχόμενο της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επανέφερε η Ύπατη Εκπρόσωπος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις, Κάγια Κάλας, τονίζοντας πως: «Η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ», στο πλαίσιο της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που ξεκινά σήμερα Δευτέρα.



«Φυσικά, έχουν υπάρξει επίσης πολλά ζητήματα σχετικά με τις θεμελιώδεις ελευθερίες που αποτελούν βασικά στοιχεία της ένταξης στην ΕΕ. Αλλά όσον αφορά το ΝΑΤΟ, τότε η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο Συμμαχία, και σίγουρα με μια πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία», σημείωσε η Κάλας σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.



«Η Τουρκία είναι ένας εταίρος στρατηγικής σημασίας» πρόσθεσε.



«Φυσικά, πριν από κάθε σύνοδο κορυφής λέγεται ότι αυτή είναι μια ιστορική σύνοδος. Αλλά είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή, οι διατλαντικές σχέσεις έχουν επίσης υποστεί κάποια έντονη πίεση» σχολίασε.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, σήμερα και αύριο, η Ύπατη Εκπρόσωπος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις, η Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, και ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, θα επισκεφτούν την Τουρκία με στόχο την προώθηση της συνεργασίας σε βασικούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Και τα τρία μέλη του Σώματος των Επιτρόπων αναμένεται να συναντηθούν με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για να συζητήσουν τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και τη συνεργασία σε κοινές στρατηγικές προτεραιότητες.

Ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των πολέμων στη Μέση Ανατολή και του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στη συνάντηση θα συζητηθούν επίσης οι προσπάθειες για τη βελτίωση των περιφερειακών σχέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.