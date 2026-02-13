Και άλλα προβλήματα στο Λούβρο: Πλημμύρισε αίθουσα με πίνακες από τον 15ο αιώνα

Η σεζόν 2025 - 2026 σίγουρα ήταν μια τραυματική χρονιά για το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Μετά τη «ληστεία του αιώνα» αλλά και μικροκλοπές, σήμερα (13/2) πλημμύρισε αίθουσα με πίνακες από τον 15ο αιώνα και τον 16ο αιώνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τεχνικές υπηρεσίες του Λούβρου θεωρούν ότι οφείλεται σε διαρροή νερού.

Οι ίδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι η αίθουσα βρίσκεται σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των έργων τέχνης.

Στην ιστοσελίδα του Μουσείου αναφέρεται ότι οι αίθουσες 706 και 708 θα παραμείνουν προς το παρόν κλειστές. Ανάλογο συμβάν είχε σημειωθεί και στις 26 Νοεμβρίου, όταν διαρροή νερού από τις αποχέτευσεις είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η βιβλιοθήκη όπου φυλάσσονται αιγυπτιακά χειρόγραφα, τα οποία υπέστησαν φθορές.

