Και το Βέλγιο στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ: Μεγαλώνει η «λίστα» της Χάγης

Το Βέλγιο προσχώρησε επίσημα στην υπόθεση που άνοιξε η Νότια Αφρική στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την οποία καταγγέλλει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανακοίνωσή του την Τρίτη, το δικαστικό σώμα, το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών με έδρα τη Χάγη, δήλωσε ότι το Βέλγιο υπέβαλε δήλωση παρέμβασης στην υπόθεση.

Άλλες χώρες, όπως η Βραζιλία, η Κολομβία, η Ιρλανδία, το Μεξικό, η Ισπανία και η Τουρκία, έχουν ήδη συμμετάσχει στη διαδικασία, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

Ισραήλ: Και το Βέλγιο κυρώνει τις κατηγορίες γενοκτονίας

Η Νότια Αφρική άσκησε προσφυγή τον Δεκέμβριο του 2023, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα παραβιάζει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1948 για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας.

Το Ισραήλ απέρριψε τους ισχυρισμούς και επέκρινε την υπόθεση.

Ενώ μια τελική απόφαση θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια, το ΔΠΔ εξέδωσε εντολή τον Ιανουάριο του 2024, διατάσσοντας το Ισραήλ να λάβει μέτρα για την πρόληψη πράξεων γενοκτονίας στη Γάζα και να επιτρέψει την απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι αποφάσεις του δικαστηρίου είναι νομικά δεσμευτικές, αν και δεν υπάρχει άμεσος μηχανισμός για την επιβολή τους.

Το Διεθνές Δικαστήριο δήλωσε επίσης ότι η παρουσία του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομη και οι πολιτικές του ισοδυναμούν με κατοχή και προσάρτηση.

Το Ισραήλ συνέχισε ωστόσο τις επιθέσεις του στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη παρά τις αποφάσεις και την αυξανόμενη διεθνή κριτική, ακόμα και μετά την κύρωση της εκεχειρίας με μεσολαβητή τις ΗΠΑ, κατέχοντας στρατιωτικά πολλά εδάφη και έχοντας δολοφονήσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους έκτοτε.

Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετοί από τους Ευρωπαίους συμμάχους τους συνεχίζουν να παρέχουν στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη στο Ισραήλ.