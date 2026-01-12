Και μπράβο τους γι'αυτό: Η αεροπορική εταιρεία με τις λιγότερες καθυστερήσεις το 2025

Το αεροπλάνο θεωρείται από πολλούς το πιο ασφαλές μέσο στον κόσμο. Εκατοντάδες πτήσεις πραγματοποιούνται καθημερινά και το 2025 συνόλικαν πέταξαν 38,9 εκατομμύρια αεροπλάνα.

Ωστόσο, πάντοτε υπάχουν προβλήματα, από μικρές καθυστερήσεις μέχρι και σημαντικές βλάβες με το πιο πρόφατο συμβάν στην Ελλάδα το μπλακ αουτ στo FIR Αθηνών.

Η έκθεση «On-Time Performance Review 2025» από την εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium, παρουσιάζει 12 αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο που πέρυσι διακρίθηκαν όσον αφορά την ακρίβεια, αποκομίζοντας έτσι τα οφέλη σε όρους ικανοποίησης των επιβατών και εξοικονόμησης κόστους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πάρχουν πολλές μεταβλητές που επηρεάζουν την τήρηση των προγραμμάτων των αεροπορικών εταιρειών και των αεροδρομίων, από τις προκλήσεις σε επίπεδο προσωπικού έως τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες.

Το αεροδρόμιο με τη μεγαλύτερη ακρίβεια στις πτήσεις

Αναφορικά με την απόδοση και ην αξιοπιστία, το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης (IST) ήταν το αεροδρόμιο που κέρδισε το βραβείο Platinum Winner για το 2025, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση παγκοσμίως όσον αφορά την απόδοση και την αξιοπιστία.

Αυτός ο τεράστιος κόμβος, της Τουρκίας, σύφωνα με το CNN που παρουσιάζει την έκθεση, είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους και καλύτερα συνδεδεμένους αερολιμένες στον κόσμο, εξυπηρετώντας περισσότερους από 84 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως σε 330 προορισμούς. Τον Απρίλιο του 2025, έγινε ο πρώτος αερολιμένας στην Ευρώπη που εφάρμοσε τριπλές ανεξάρτητες λειτουργίες διαδρόμων, αυξάνοντας τη χωρητικότητά του από 120 σε 148 κινήσεις ανά ώρα.

Βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, και οι μικρές διαταραχές εδώ θα μπορούσαν να εξαπλωθούν γρήγορα σε όλες τις περιοχές και τις ζώνες ώρας αν δεν αντιμετωπιστούν, αλλά η Cirium αναφέρει ότι το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης απέδειξε το 2025 ότι «η κλίμακα και η πολυπλοκότητα μπορούν να συνυπάρξουν με τη συνέπεια και τον έλεγχο».

Η ακρίβεια των πτήσεων του αεροδρομίου (OTP), που ορίζεται από την Cirium ως το ποσοστό των πτήσεων που αναχωρούν ή φτάνουν εντός 15 λεπτών από το πρόγραμμα, ήταν 80,72%. Μόνο με βάση αυτό το κριτήριο, η Κωνσταντινούπολη κατατάσσεται 19η στον κόσμο στην κατηγορία των μεγάλων αεροδρομίων, μεταξύ του Διεθνούς Αεροδρομίου του Σαν Φρανσίσκο (SFO) στην 18η θέση και του Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) στην 20η θέση.

Ωστόσο, η Cirium τονίζει ότι τα βραβεία Platinum Winner βασίζονται στην συνολική λειτουργική απόδοση, ισορροπώντας την ακρίβεια με την εκτέλεση του προγράμματος, τον καθημερινό λειτουργικό έλεγχο και την ικανότητα ανάκαμψης σε ένα ολόκληρο έτος.

Το αεροδρόμιο με την καλύτερη απόδοση παγκοσμίως

Αναφερόμενοι αποκλειστικά στην OTP, το αεροδρόμιο με την καλύτερη απόδοση παγκοσμίως ήταν το Διεθνές Αεροδρόμιο Arturo Merino Benitez του Σαντιάγο στη Χιλή, το οποίο διατήρησε ακρίβεια 87,04% σε 153.326 πτήσεις που εξυπηρετούσαν 68 δρομολόγια. Το 2022, το αεροδρόμιο εγκαινίασε τον ολοκαίνουργιο Τερματικό Σταθμό 2, ο οποίος υπερδιπλασίασε την ετήσια χωρητικότητά του σε επιβάτες.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Tocumen της Πόλης του Παναμά ήταν το αεροδρόμιο μεσαίου μεγέθους με την καλύτερη απόδοση στον κόσμο, διατηρώντας 93,34% ακρίβεια σε 148.065 πτήσεις που εξυπηρετούσαν 96 δρομολόγια.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Guayaquil José Joaquín de Olmedo του Ισημερινού ήταν το νούμερο 1 μικρό αεροδρόμιο στον κόσμο, επιτυγχάνοντας 91,47% ακρίβεια σε 34.068 πτήσεις που εξυπηρετούσαν 19 δρομολόγια.

Η Qatar Airways, η οποία το 2025 ανακηρύχθηκε η καλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο από τον οργανισμό αξιολόγησης αεροπορικών μεταφορών Skytrax, πρόσθεσε ένα ακόμη βραβείο στη συλλογή της, καθώς ανακηρύχθηκε αεροπορική εταιρεία Platinum Winner.

Η Philippine Airlines ήταν η νούμερο 1 στην Ασία-Ειρηνικό, με 83,12% ακρίβεια σε 116.268 πτήσεις. Η Cirium σημειώνει ότι αυτό το επίτευγμα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς η έδρα της αεροπορικής εταιρείας, το Διεθνές Αεροδρόμιο Ninoy Aquino της Μανίλα, είναι επιρρεπές σε συμφόρηση.



Η Delta Air Lines κατέκτησε την πρώτη θέση στη Βόρεια Αμερική, με 80,9% ακρίβεια σε περισσότερες από 1,8 εκατομμύρια πτήσεις. Οι αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ αντιμετώπισαν φέτος επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και το 43ήμερο κλείσιμο της κυβέρνησης, αλλά η Cirium ανακήρυξε τη Delta ως πρότυπο ανθεκτικότητας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η ισπανική Iberia Express ήταν η νούμερο 1 αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης. Πέτυχε 88,94% ακρίβεια σε 37.119 πτήσεις, παρά τα εμπόδια που αντιμετώπισε, όπως μια μεγάλη διακοπή ρεύματος που επηρέασε τις αεροπορικές μετακινήσεις σε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο και ένα παγκόσμιο πρόβλημα λογισμικού που επηρέασε τον στόλο των Airbus A320 της.

Η FlySafair της Νότιας Αφρικής ήταν η κορυφαία αεροπορική εταιρεία στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, με 91,06% ακρίβεια σε 62.805 πτήσεις.

Τέλος, η Virgin Atlantic ανακηρύχθηκε η αεροπορική εταιρεία με τη μεγαλύτερη βελτίωση το 2025, με 83,45% ακρίβεια, που ήταν μια τεράστια αύξηση σε σχέση με το 74,01% του 2023.

Αεροδρόμια: Η λίστα με τους «νικητές» για το 2025

Αεροδρόμια

Νικητής πλατινένιου βραβείου: Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης (IST)

Μεγάλα: Διεθνές Αεροδρόμιο Santiago Arturo Merino Benitez (SCL)

Μεσαία: Διεθνές Αεροδρόμιο Tocumen της Πόλης του Παναμά (PTY)

Μικρά: Διεθνές Αεροδρόμιο Guayaquil Jose Joaquin de Olmedo (GYE)

Αεροπορικές εταιρείες

Νικητής πλατινένιου βραβείου: Qatar Airways

Παγκόσμια αεροπορική εταιρεία: Aeroméxico

Ασία-Ειρηνικός: Philippine Airlines

Βόρεια Αμερική: Delta Air Lines

Ευρώπη: Iberia Express

Μέση Ανατολή & Αφρική: FlySafair

Αεροπορική εταιρεία με τη μεγαλύτερη βελτίωση: Virgin Atlantic