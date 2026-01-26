Και πολύ άργησε: Το δημοφιλέστερο αεροδρόμιο της Βρετανίας καταργεί τον κανόνα των 100 ml των υγρών

Εγκαθιστώντας σαρωτές ασφαλείας αξίας 1 δισεκατομμυρίου λιρών, το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βρετανίας βάζει τέλος στον κανόνα των 100ml για τα υγρά, επιτρέποντας στους επιβάτες να μεταφέρουν έως δύο λίτρα αλλά και μεγάλες ηλεκτρονικές συσκευές στις χειραποσκευές τους.

Το Χίθροου ανέφερε ότι είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο που έχει εγκαταστήσει την τεχνολογία αυτή για όλους τους επιβάτες ενώ στα πλάνα είναι να ακολουθήσουν τα αεροδρόμια του Μπέρμιγχαμ, του Μπρίστολ, του Γκάτγουικ και του Εδιμβούργου που έχουν ήδη καταργήσει τον κανόνα των 100 ml, όπως σημειώνει το Sky News.

Οι κανόνες ασφαλείας των αεροδρομίων σχετικά με τα υγρά εισήχθησαν το 2006, μετά από μια τρομοκρατική απόπειρα ανατίναξης αεροσκαφών που πετούσαν από το Λονδίνο προς τις ΗΠΑ με αυτοσχέδιες υγρές βόμβες, η οποία απέτυχε.

Έκτοτε τα υγρά στις χειραποσκευές περιορίστηκαν σε 100 ml, ενώ επιβλήθηκε κανονισμός να τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες. Οι επιβάτες επίσης έπρεπε να αφαιρούν τις μεγάλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τάμπλετ και φορητούς υπολογιστές, από τις αποσκευές τους κατά τον έλεγχο ασφαλείας.

Το Χίθροου εκτιμά ότι οι σαρωτές θα εξοικονομήσουν σχεδόν 16 εκατομμύρια πλαστικές σακούλες ετησίως.

Ο διευθύνων σύμβουλος του αεροδρομίου, Thomas Woldbye, δήλωσε: «Όλοι οι επιβάτες του Χίθροου μπορούν πλέον να αφήνουν τα υγρά και τους φορητούς υπολογιστές τους στις αποσκευές τους κατά τον έλεγχο ασφαλείας, καθώς γινόμαστε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο που εφαρμόζει την τελευταία τεχνολογία σάρωσης ασφαλείας. Αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο για τον έλεγχο και περισσότερο χρόνο για να απολαύσουν το ταξίδι τους -και εκατομμύρια λιγότερες πλαστικές σακούλες μίας χρήσης».