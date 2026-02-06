Και στη Γαλλία κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας: Διώξεις σε τέσσερις υπόπτους

Μετά τη σύλληψη του αξιωματικού για κατασκοπεία στην Ελλάδα, σειρά έχει η Γαλλία, όπου οι αρχές άσκησαν χθες Πέμπτη (5/2) διώξεις σε βάρος τεσσάρων ατόμων για υποκλοπή δεδομένων, επίσης για λογαριασμό του Πεκίνου.

Μάλιστα, ανάμεσα στους τέσσερις υπόπτους οι δύο είναι Κινέζοι. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη σύλληψη τους το περασμένο Σαββατοκύριακο στη νοτιοδυτική περιοχή Ζιρόντ, όπου οι δύο Κινέζοι φέρονται να είχαν νοικιάσει κατάλυμα μέσω Airbnb στο πλαίσιο σχεδίου συλλογής ευαίσθητων πληροφοριών, μεταξύ των οποίων και στρατιωτικές πληροφορίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι δύο από τους υπόπτους προφυλακίστηκαν, ενώ οι άλλοι δύο τέθηκαν υπό δικαστική επιτήρηση, χωρίς να δοθούν περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητά τους.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην «παράδοση πληροφοριών σε ξένη δύναμη».

«Πιάστηκαν» όταν οι αρχές εντόπισαν την εγκατάσταση δορυφορικού πιάτου διαμέτρου περίπου 2 μέτρων, γεγονός που συνέπεσε με τοπική διακοπή του διαδικτύου.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα οδήγησε στον εντοπισμό «συστήματος υπολογιστών συνδεδεμένων με δορυφορικά πιάτα, ικανών να καταγράφουν δορυφορικά δεδομένα», σύμφωνα με την εισαγγελία.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο εξοπλισμός αυτός επέτρεπε την υποκλοπή «επικοινωνιών μεταξύ στρατιωτικών φορέων».