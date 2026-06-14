«Κάηκε» η Νέα Υόρκη: Οι Νικς Πρωταθλητές NBA μετά από 53 χρόνια – Τα βίντεο της απόλυτης τρέλας

Η αναμονή μισού αιώνα και πλέον έλαβε τέλος! Οι Νιου Γιορκ Νικς στέφθηκαν Πρωταθλητές του ΝΒΑ, ρίχνοντας στο καναβάτσο τους Σαν Αντόνιο Σπερς με 4-1 νίκες στους τελικούς, και επέστρεψαν στην κορυφή του αμερικανικού μπάσκετ μετά από 53 ολόκληρα χρόνια.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ παραδόθηκε στην απόλυτη παράνοια.
Αμέσως μετά τη λήξη του καθοριστικού αγώνα, εκατοντάδες χιλιάδες Νεοϋορκέζοι ξεχύθηκαν στους δρόμους, στήνοντας ένα ανεπανάληπτο πάρτι.
Οι συγκλονιστικοί πανηγυρισμοί, οι χοροί και τα συνθήματα έκαναν τη νύχτα μέρα, ενώ δεν έλειψαν και ορισμένα μικροεπεισόδια, απόρροια της τεράστιας «δίψας» και της έκστασης των οπαδών.
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