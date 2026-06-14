«Κάηκε» η Νέα Υόρκη: Οι Νικς Πρωταθλητές NBA μετά από 53 χρόνια – Τα βίντεο της απόλυτης τρέλας

Η αναμονή μισού αιώνα και πλέον έλαβε τέλος! Οι Νιου Γιορκ Νικς στέφθηκαν Πρωταθλητές του ΝΒΑ, ρίχνοντας στο καναβάτσο τους Σαν Αντόνιο Σπερς με 4-1 νίκες στους τελικούς, και επέστρεψαν στην κορυφή του αμερικανικού μπάσκετ μετά από 53 ολόκληρα χρόνια.

Chaotic scene as Knicks fans follow a Spurs fan in New York



The Spurs fan is taken into a police vehicle, Knicks fans then bang on the vehicle pic.twitter.com/SRWaqyeyDN — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) June 14, 2026

Όπως ήταν αναμενόμενο, η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ παραδόθηκε στην απόλυτη παράνοια.

Scenes outside MSG are INSANE!



New York Knicks fans are losing their minds!#nbafinals pic.twitter.com/JLlOwYBtP3 — CulturedUpdates (@CulturedUpdatez) June 14, 2026

Αμέσως μετά τη λήξη του καθοριστικού αγώνα, εκατοντάδες χιλιάδες Νεοϋορκέζοι ξεχύθηκαν στους δρόμους, στήνοντας ένα ανεπανάληπτο πάρτι.

🚨 BREAKING: SHOOTING REPORTED IN TIMES SQUARE AMID KNICKS RIOTS



Rioters are BLOCKING emergency vehicles from responding



THE NATIONAL GUARD SHOULD’VE BEEN DEPLOYED YESTERDAY.



WTF ARE YOU DOING, @KathyHochul?! pic.twitter.com/NIZ1iATJIa — Nick Sortor (@nicksortor) June 14, 2026

Οι συγκλονιστικοί πανηγυρισμοί, οι χοροί και τα συνθήματα έκαναν τη νύχτα μέρα, ενώ δεν έλειψαν και ορισμένα μικροεπεισόδια, απόρροια της τεράστιας «δίψας» και της έκστασης των οπαδών.