Καϊράτ - Ολυμπιακός: Τι να κάνετε στην Αστάνα, τη φουτουριστική πρωτεύουσα του Καζακστάν

Ο Oλυμπιακός θα ταξιδέψει στη μακρινή Αστάνα του Καζακστάν για την αναμέτρηση απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι (9/12), για την 6η αγωνιστική του UEFA Champions League.
Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η πόλη αυτή, μέχρι το 1997 που έγινε πρωτεύουσα, ήταν απλώς ένα χωριό στη μέση του πουθενά. Σήμερα, η Αστάνα είναι μια υπερσύγχρονη πόλη (σχεδιασμένη από τον διάσημο Ιάπωνα αρχιτέκτονα Κίσο Κουροκάβα) με εκκεντρική αρχιτεκτονική και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πρωτεύουσες στον κόσμο.
Για όσους ταξιδέψουν μέχρι εκεί για τον αγώνα, το Travelgo.gr ετοίμασε έναν οδηγό με τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να δει κανείς στη φουτουριστική πρωτεύουσα του Καζακστάν.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Πού είναι σήμερα οι πιο δημοφιλείς Έλληνες YouTubers των 2010s - Από τον 2J στις Fraoules 22
- Ζάκυνθος: Σοκ από τις νέες πληροφορίες – «Ο σκύλος ήταν δεμένος στο δέντρο»
- Πηγή Δεβετζή: Η συγκλονιστική ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο Καβάλας μετά το τροχαίο της
- Μαρία Αναστασοπούλου: «Το λέω για πρώτη φορά… Βγήκα στο δρόμο και έκανα την ένεση μόνη μου»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.