Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Με αρκετή συννεφιά, βροχές και καταιγίδες, αλλά και ομίχλες θα κυλίσει το πρώτο μισό της εβδομάδας ενώ βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα 27/10, με εντυπωσιακή άνοδο της θερμοκρασίας, σε επίπεδα αρκετά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Χρυσόστομο Παρανό, στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις τοπικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ενώ το βράδυ τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο.

Το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν σποραδικές και πρόσκαιρες βροχές. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια και δυτικά θα είναι αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 20, στη Θεσσαλία από 13 έως 20, στην Ήπειρο από 10 έως 21, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 13 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 21, στις Κυκλάδες από 17 έως 26, στα Δωδεκάνησα από 17 έως 25 και στην Κρήτη από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή των Δωδεκανήσων όπου οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως σταδιακά και από βόρεια προς νότια θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχοπτώσεις θα σημειωθούν έως το πρωί. Στη συνέχεια η πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων, ασθενών βροχοπτώσεων κατά τόπους είναι μικρή. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχοπτώσεων κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου.