Το (κακόγουστο) ΑΙ βίντεο του Τραμπ να πετά τον Κολμπέρ σε κάδο απορριμμάτων

Ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει για τη φίμωση ενός από τους πιο γνωστούς επικριτές του, του Στίβεν Κολμπέρ, που είπε αντίο στο Late Night Show.

Ευτυχία Μιλέτση
Ο Ντόναλντ Τραμπ πετά τον Στίβεν Κομπέρ στον κάδο απορριμμάτων | X/Donald J. Trump
Ο Αμερικανός κωμικός και παρουσιαστής Στίβεν Κολμπέρ είπε αντίο στο κοινό του Late Night Show, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος που κατάφερε να φιμώσει έναν από τους μεγάλους του επικριτές.

Η εκπομπή ολοκλήρωσε τα γυρίσματά της με τον Κολμπέρ να απομακρύνεται από τη ζώνη, ύστερα από απόφαση της νέας ιδιοκτησίας του σταθμού CBS, που συνδέεται άμεσα με τον πρόεδρο Τραμπ.

Σε ανάρτησή του ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος παρουσιάζει ένα ΑΙ βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος και ο παρουσιαστής.

Και ενώ ο Κολμπέρ μιλά στο κοινό του για την τελευταία εκπομπή, ο Τραμπ εμφανίζεται πίσω του, τον αρπάζει και τον πετάει σε έναν κάδο απορριμμάτων.

Αφού κλείσει και το καπάκι, έχοντας ξεφορτωθεί τον μπελά, αρχίζει να χορεύει στους ήχους του προσφιλούς του τραγουδιού, YMCA.

Δεν υπάρχουν λόγια...

