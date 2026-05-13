Η τηλεόραση που θέλουμε: Ο Κολμπέρ κάλεσε τους «απέναντι» και τα είπαν για τον Τραμπ

Ο Στίβεν Κολμπέρ αναμένεται να σταματήσει τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις στα τέλη του Μαΐου και σε ένα από τα τελευταία του Late Night Show φιλοξένησε τέσσερις από τους καλύτερους του φίλους, όπως τους είπε. Αλλά δεν επρόκειτο για τυχαίους, αλλά τα άτομα που είναι απέναντί του στα άλλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Τζίμι Κίμελ, Τζίμι Φάλον, Σεθ Μέγιερς και Τζον Όλιβερ - γνωστοί και ως "Strike Force Five" μαζί με τον Κολμπέρ - εμφανίστηκαν όλοι στη χθεσινοβραδινή εκπομπή για να δείξουν πώς πρέπει να γίνεται η τηλεόραση.

«Το να είμαστε και οι πέντε εδώ αυτή τη στιγμή, προφανώς είναι επικίνδυνο, γιατί παρουσιάζουμε τόσες πολλές βραδινές εκπομπές» σχολίασε, αστειευόμενος ο Κολμπέρ αναφορικά με το ότι οι συνάδελφοί του είχαν, κυριολεκτικά, αφήσει τις εκπομπές τους για να είναι μαζί του.

Από τα βέλη του δεν γλίτωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ευθύνεται για το τέλος της μακράς του καριέρας στη ζώνη, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αντέχει την κριτική στο πρόσωπό του και πολεμά όποιον τολμήσει να τον αμφισβητήσει.

«Ο Τζον Στιούαρτ είναι ο επιλεγμένος επιζών μας. Κάποιος πρέπει να σωθεί για να έχει ο πρόεδρος κάτι να εκνευρίζεται και να γράψει τους επικηδείους μας» είπε ο παρουσιαστής και κάλεσε τους φίλους του να μιλήσουν για τη μοίρα του late night show υπό τις παρούσες, ιδιαίτερα πιεστικές πολιτικά, συνθήκες.

Ο Κίμελ εμφανίστηκε εξοργισμένος με την απομάκρυνση του συναδέλφου του. Σημειώνεται πως και εκείνος είχε απολυθεί, για μερικές μέρες, λόγω της κριτικής που είχε ασκήσει στον Τραμπ. Αλλά η δημόσια οργή ανάγκασε το τηλεοπτικό του δίκτυο να τον επαναφέρει στη θέση του. Η υπόθεση δεν άλλαξε ποτέ τη στάση του όμως, συνέχιζε να μιλά ανοιχτά για όλα όσα πιστεύει - και ο Τραμπ συνεχίζει να ζητά απόλυσή του.

«Θα σας πω κάτι, όταν με έδιωξαν από τον αέρα για μερικές μέρες, ο κόσμος ακύρωσε τις συνδρομές του στο Disney+. Κόσμε, γιατί δεν κάνεις το ίδιο με την Paramount+; Γιατί δεν το έχεις;» είπε, με το καρφί του να καταλήγει κατευθείαν στην καρδιά της εταιρείας.

Μετά το τέλος της εκπομπής του, ο Κολμπέρ πρότεινε να διατηρήσει τη σχέση του με την τηλεόραση εμφανιζόμενος στις εκπομπές των υπολοίπων. Ο Κίμελ τού παραχώρησε τη θέση του κεντρικού, μετά χαράς, για να μπορέσει να πάει διακοπές.

Και ο Φάλον δέχθηκε με χαρά, αλλά έκρινε πως θα είναι ελάχιστος ο χρόνος που θα έχει εκτός γυαλιού.

Από το σχόλιό τους δεν θα μπορούσε να ξεφύγει το νέο κιτς άγαλμα του Τραμπ στο Μαϊάμι, το οποίο εκτός από χρυσό είναι και σχεδόν 7 μέτρα. Στην παρουσίαση έδωσε το παρών ένας πάστορας ο οποίος θέλοντας να προλάβει τις αντιδράσεις περί ειδωλολατρίας, δήλωσε πως «δεν λατρεύουμε κανένα χρυσό μοσχάρι».

«Λίγο ύποπτο να αρνείσαι ότι λατρεύεις ψεύτικα είδωλα πριν σε κατηγορήσει κάποιος γι' αυτό» σχολίασε δεικτικά ο Κολμπέρ.

Σημείωσε ακόμα πως θα ήταν βολικό να βάλουμε μερικά χερούλια στο άγαλμα για να το γκρεμίσουν οι Καναδοί, «όταν μας απελευθερώσουν».