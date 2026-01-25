Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Πάνω από 500.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα - Για «ιστορικές καταιγίδες» κάνει λόγο ο Τραμπ

Περισσότερα από 500.000 νοικοκυριά στις Ηνωμένες Πολιτείες, έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τη στιγμή που αναμένεται να ακυρωθούν 9.600 πτήσεις αύριο, με φόντο μιας τεράστιας χειμερινής καταιγίδας και έντονων χιονοπτώσεων.

Οι μετεωρολόγοι ανέφεραν ότι χιόνι, χιονόνερο, παγωμένη βροχή και επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες θα έπλητταν τα ανατολικά δύο τρίτα της χώρας την Κυριακή και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Χαρακτηρίζοντας τις καταιγίδες «ιστορικές», ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε κύρηξε σήμερα σε έκτακτη ανάγκη τη Νότια Καρολίνα, τη Βιρτζίνια, το Τενεσί, τη Γεωργία, τη Βόρεια Καρολίνα, το Μέριλαντ, το Αρκάνσας, το Κεντάκι, τη Λουιζιάνα, το Μισισιπή, την Ιντιάνα και τη Δυτική Βιρτζίνια.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να είμαστε σε επαφή με όλες τις πολιτείες που βρίσκονται στη διαδρομή αυτής της καταιγίδας. Μείνετε ασφαλείς και ζεστοί», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για μια ασυνήθιστα εκτεταμένη και μακράς διάρκειας χειμερινή καταιγίδα που θα προκαλούσε εκτεταμένη και έντονη συσσώρευση πάγου στη Νοτιοανατολική περιοχή, όπου αναμένεται να προκληθούν «καταστροφικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο».