Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο της Καλιφόρνιας, καθώς μια αναπληρώτρια δασκάλα δημοτικού σχολείου κατηγορείται ότι έδωσε σε μαθητές καραμέλες που περιείχαν κάνναβη εντός του σχολικού περιβάλλοντος.
Ο λόγος; Για να γιορτάσουν κάποια γενέθλια. Ναι, καλά διάβασες, όχι, δεν πρόκειται για πλάκα.
