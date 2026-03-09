Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο της Καλιφόρνιας, καθώς μια αναπληρώτρια δασκάλα δημοτικού σχολείου κατηγορείται ότι έδωσε σε μαθητές καραμέλες που περιείχαν κάνναβη εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Ο λόγος; Για να γιορτάσουν κάποια γενέθλια. Ναι, καλά διάβασες, όχι, δεν πρόκειται για πλάκα.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

