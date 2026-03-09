Μενού

Καλιφόρνια: Δασκάλα φέρεται να έδωσε σε παιδιά καραμέλες με κάνναβη

Aπίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο της Καλιφόρνιας. Δασκάλα δημοτικού σχολείου κατηγορείται ότι έδωσε σε μαθητές καραμέλες που περιείχαν κάνναβη.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο της Καλιφόρνιας, καθώς μια αναπληρώτρια δασκάλα δημοτικού σχολείου κατηγορείται ότι έδωσε σε μαθητές καραμέλες που περιείχαν κάνναβη εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Ο λόγος; Για να γιορτάσουν κάποια γενέθλια. Ναι, καλά διάβασες, όχι, δεν πρόκειται για πλάκα.

