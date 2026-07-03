Καλιφόρνια: Κρουαζιερόπλοιο τέθηκε σε lockdown λόγω εξάπλωσης επιδημίας του νοροϊού

Σε lockdown αποφασίστηκε να τεθεί το κρουαζιερόπλοιο Ruby Princess στο Σαν Φρανσίσκο, καθώς περισσότεροι από 120 επιβάτες και μέλη του πληρώματος προβλήθηκαν από νοροϊό, κατά τη διάρκεια ταξιδιού 20 ημερών στην Αλάσκα και τη Βρετανική Κολομβία.

Σύμφωνα με το CDC, περίπου το 3,4% των επιβατών και το 2% του πληρώματος ανέφεραν συμπτώματα, κυρίως διάρροια και εμετούς, ενώ ο συνολικός αριθμός ατόμων που εμφάνισαν την ασθένεια ανήλθε στους 125.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Princess εφαρμόστηκαν αυξημένα μέτρα υγιεινής, συμπεριλαμβανωμένης της απομόνωσης επιβατών και της συλλογής δειγμάτων για εργαστηριακό έλεγχο, ενώ η επιδημία φαίνεται να έχει πλέον υποχωρήσει.

Οι υγειονομικές αρχές προχωρούν σε ενδελεχή καθαρισμό και απολύμανση του πλοίου πριν από το επόμενο δρομολόγιο, ενώ ο νοροϊός θεωρείται η πιο συχνή αιτία επιδημιών γαστρεντερίτιδας σε κρουαζιερόπλοια.