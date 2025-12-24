Κάλλιο αργά παρά ποτέ: Κάγκελα ασφαλείας στο μπαλκόνι που διέρρηξαν στο Λούβρο

«Φρούριο» έγινε το Μουσείο του Λούβρου, μετά την ληστεία του αιώνα καθώς έστω και δύο μήνες μετά, εγκαταστάθηκαν κάγκελα ασφαλείας στο μπαλκόνι που χρησιμοποίησαν οι διαρρήκτες για να εισβάλουν και να κλέψουν μερικά από τα κοσμήματα του στέμματος.

Σύμφωνα με το Reuters την Τρίτη (23/12), ένας γερανός τοποθέτησε τη σχάρα ασφαλείας στη θέση της για να σφραγίσει τη γυάλινη πόρτα που οδηγεί στο μπαλκόνι.

«Το Λούβρο αντλεί όλα τα διδάγματα από την κλοπή της 19ης Οκτωβρίου και συνεχίζει τη μεταμόρφωσή του και την ενίσχυση της αρχιτεκτονικής ασφαλείας του», ανέφερε το μουσείο σε μια ανάρτηση στο X.

Ανέφερε επίσης ότι μια κινητή αστυνομική ομάδα βρίσκεται πλέον στην κυκλική διασταύρωση μπροστά από την εμβληματική γυάλινη πυραμίδα και ότι 100 επιπλέον κάμερες θα τοποθετηθούν γύρω από το μουσείο το επόμενο έτος.

Λούβρο: Ερωτηματικά για την ασφάλεια του Μουσείου μετά τη ληστεία

Η διάρρηξη έθεσε δύσκολα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια στο Λούβρο, το οποίο φιλοξενεί ανεκτίμητα έργα τέχνης, όπως η Μόνα Λίζα.

Οι υπεύθυνοι του Λούβρου παραδέχτηκαν ότι η κάλυψη των εξωτερικών τοίχων του μουσείου από τις κάμερες ασφαλείας ήταν ανεπαρκής και ότι δεν υπήρχε κάλυψη του μπαλκονιού από το οποίο έγινε η διάρρηξη.

Η ληστεία ήταν ένα από τα πολλά προβλήματα που έπληξαν το μουσείο τις τελευταίες εβδομάδες: μια άλλη γκαλερί, δίπλα στην Αפולλο, έκλεισε λόγω δομικών προβλημάτων, μια διαρροή νερού προκάλεσε ζημιές σε βιβλία του τμήματος αιγυπτιακών αρχαιοτήτων και το μουσείο έκλεισε εν μέρει για αρκετές ημέρες μετά από απεργία του προσωπικού.

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα για τη ληστεία.

