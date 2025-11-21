Καλλιστεία 2025: Μετά τις τούμπες και τα ξεμαλλιάσματα η Μις Μεξικό κερδίζει τον τίτλο

Η πιο αμφιλεγόμενη χρονιά των καλλιστείων έφτασε στο τέλος της, με την Φατίμα Μπος από το Μεξικό να κερδίζει τον τίτλο της 74ης Μις Υφηλίου. Παρά τα απρόοπτα, τις τούμπες επι σκηνής, τις έχθρες στα παρασκήνια, τις αποχωρήσεις κριτών, που προκάλεσαν ένα χαοτικό κλίμα στον φετινό διαγωνισμό ομορφιάς, ανακοινώθηκε η νικήτρια που κατάφερε να ξεχωρίσει.

Θεωρούμενη ως ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί, η Μις Μεξικό, Φατίμα Μπος, κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που συνόδευαν το όνομα της και με την δυναμική της παρουσία, να καταφέρει μια νίκη που σχολιάστηκε.

Crowning Moment #MissUniverse ครั้งที่ 74

Miss Universe : Mexico 🇲🇽👑

1st Runner-Up : Thailand 🇹🇭

2nd Runner-Up : Venezuela🇻🇪

3rd Runner-Up : Philippines🇵🇭

4th Runner-Up : Cote D' Ivorie🇨🇮



Congratulations 🎉🎉#MissUniverse #MissUniverse2025 pic.twitter.com/BfkPCcwRFg — Skyboyz (@Skyboyz15) November 21, 2025

Η 25χρονη Μπος αναδείχθηκε ως Miss Universe 2025, ξεπερνώντας την κύρια αντίπαλο της, Πραβινάρ Σινκ από την Ταϊλάνδη που ήταν εξίσου φαβορί στα στοιχήματα και έγινε η τέταρτη Μεξικανή που κερδίζει τον τίτλο.

Η Μεξικανή είχε γίνει viral στα social media, δύο εβδομάδες νωρίτερα, όταν αποχώρησε από επίσημη εκδήλωση αφού δέχθηκε προσβλητικό σχόλιο από έναν διοργανωτή, που την αποκάλεσε «ανόητη».