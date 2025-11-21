Μενού

Καλλιστεία 2025: Μετά τις τούμπες και τα ξεμαλλιάσματα η Μις Μεξικό κερδίζει τον τίτλο

Η Φατίμα Μπος αναδείχθηκε ως Μις Υφήλιος 2025 στην πιο αμφιλεγόμενη χρονία των καλλιστείων.

Μις Υφήλιος 2025
Μις Υφήλιος 2025 | AP / Sakchai Lalit
Η πιο αμφιλεγόμενη χρονιά των καλλιστείων έφτασε στο τέλος της, με την Φατίμα Μπος από το Μεξικό να κερδίζει τον τίτλο της 74ης Μις Υφηλίου. Παρά τα απρόοπτα, τις τούμπες επι σκηνής, τις έχθρες στα παρασκήνια, τις αποχωρήσεις κριτών, που προκάλεσαν ένα χαοτικό κλίμα στον φετινό διαγωνισμό ομορφιάς, ανακοινώθηκε η νικήτρια που κατάφερε να ξεχωρίσει.

Θεωρούμενη ως ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί, η Μις Μεξικό, Φατίμα Μπος, κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που συνόδευαν το όνομα της και με την δυναμική της παρουσία, να καταφέρει μια νίκη που σχολιάστηκε.

Η 25χρονη Μπος αναδείχθηκε ως Miss Universe 2025, ξεπερνώντας την κύρια αντίπαλο της, Πραβινάρ Σινκ από την Ταϊλάνδη που ήταν εξίσου φαβορί στα στοιχήματα και έγινε η τέταρτη Μεξικανή που κερδίζει τον τίτλο.

Η Μεξικανή είχε γίνει viral στα social media, δύο εβδομάδες νωρίτερα, όταν αποχώρησε από επίσημη εκδήλωση αφού δέχθηκε προσβλητικό σχόλιο από έναν διοργανωτή, που την αποκάλεσε «ανόητη».

