«Το καλύτερο σόου»: Ο Τραμπ «έκαψε» 850.000 πυροτεχνήματα σε 40 λεπτά κυνηγώντας (και) το ρεκόρ Γκίνες

Η Ουάσινγκτον έζησε μία από τις πιο θορυβώδεις και δαπανηρές επετείους στην ιστορία της, καθώς οι φετινοί εορτασμοί για την 4η Ιουλίου σημαδεύτηκαν από ένα υπερθέαμα που διήρκεσε 40 ολόκληρα λεπτά.

Παρά τις απειλητικές καιρικές συνθήκες και τους κεραυνούς που είχαν προηγηθεί, οι διοργανωτές δεν πτοήθηκαν και προχώρησαν στην εκτόξευση περίπου 850.000 πυροτεχνημάτων.

The largest firework show in U.S. history for America’s 250th birthday!!! 🇺🇸 pic.twitter.com/Id0oyS8uLN — Margo Martin (@MargoMartin47) July 5, 2026

Η φετινή επίδειξη για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ήταν αισθητά μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά, με τις εκτοξεύσεις να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα από δέκα διαφορετικά σημεία της αμερικανικής πρωτεύουσας, όπως η περιοχή της Reflecting Pool μπροστά από το Μνημείο του Λίνκολν, φορτηγίδες στον ποταμό Ποτόμακ και το West Potomac Park.

Happy 250th birthday, America. 🇺🇸 pic.twitter.com/H5q1S9QHCv — National Mall NPS (@NationalMallNPS) July 5, 2026

Στόχος το Ρεκόρ Γκίνες και η αντίδραση Τραμπ

Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι πιθανό να κατακτήσει μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η μεγαλύτερη επίδειξη πυροτεχνημάτων που έχει γίνει ποτέ παγκοσμίως.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προβάλει έντονα τη συμμετοχή του στις φετινές εκδηλώσεις της Ουάσινγκτον, μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του μέσα από την πλατφόρμα Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε χαρακτηριστικά:

«Το καλύτερο σόου πυροτεχνημάτων, ΠΟΤΕ!»