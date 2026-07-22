«Δεν πρόλαβα καν να τρομάξω, λιποθύμησα τρεις φορές»: Συγκλονίζει ο Σέρβος από την πτήση της Ryanair

Συγκλονίζει ο 61χρονος Σέρβος που πριν από δύο εβδομάδες βρέθηκε σχεδόν έξω από αεροπλάνο της Ryanair εν πτήσει, όταν έσπασε το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν.

Όπως περιγράφει σε αποκλειστικές δηλώσεις στην ΕΡΤ, ήταν γεμάτος αίματα, τον κρατούσαν για να μη βγει έξω από το αεροσκάφος και ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

«Με έσωσε ο Θεός, με κρατούσαν, η γυναίκα μου, που ήταν δίπλα μου, η γυναίκα που ήταν ακριβώς στην πίσω θέση και ένας ακόμη επιβάτης που ήρθε».

Το απόλυτο χάος στην πτήση της Ryanair

«Με κρατούσαν πραγματικά για να μην βγω έξω από το παράθυρο του αεροπλάνου. Δεν μπορούσα να τρομάξω εκείνη την στιγμή γιατί τρεις φορές λιποθύμησα», περιγράφει σοκαρισμένος ο 61χρονος.

Ο Σέρβος επιβάτης χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν δύο εβδομάδες από το ατύχημα, συνεχίζει να έχει σοβαρά προβλήματα.

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«Με πονάει ο αυχένας, έχω πονοκεφάλους, παίρνω ηρεμιστικά γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ», περιγράφει στην κάμερα της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 61χρονου, Βασίλη Τσιάρα, η οικογένεια πρόκειται να κινηθεί νομικά εναντίον της αεροπορικής εταιρείας, η οποία μέχρι στιγμής έχει αποστείλει ένα mail στον γιο του ζευγαριού, ο οποίος είχε κλείσει τα εισιτήρια.

Κανείς από την εταιρία, ούτε επικοινώνησε μαζί του, ούτε τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο. «Ο άνθρωπος ήταν εκτός αεροσκάφους για ενάμιση με δύο λεπτά. Έχει και σωματικές κακώσεις αρκετά σοβαρές, κυρίως στην περιοχή του αυχένα και του κεφαλιού, μώλωπες και κακώσεις και σε άλλα σημεία του σώματος», δηλώνει ο δικηγόρος της οικογένειας.

Υπενθυμίζεται ότι το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου στην πτήση από Θεσσαλονίκη για το Μέμιγκεν της Γερμανίας.