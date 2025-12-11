Μενού

Καμπανάκι για νέο σεισμό στην Ιαπωνία: Είπαν στους πολίτες να φτιάξουν σακίδιο επιβίωσης και να κοιμούνται με τα ρούχα

Δόθηκαν οδηγίες στους κατοίκους βόρεια του Τόκιο, δεδομένου ότι υπάρχει πιθανότητα να σημειωθεί νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία.

Reader symbol
Newsroom
ιαπωνία σεισμός
Στιγμιότυπο από τον σεισμό στην Ιαπωνία | NBCNEWS@YouTube
  • Α-
  • Α+

Μετά τον σαρωτικό σεισμό που «χτύπησε» την Ιαπωνία τη Δευτέρα, σήμερα (11/12) οι Ιάπωνες μετεωρολόγοι προειδοποίησαν για πιθανότητα επόμενου ισχυρού σεισμού. 

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πολίτες κατά μήκος της ακτής του Ειρηνικού, βόρεια του Τόκιο, κλήθηκαν να προετοιμαστούν για το παραπάνω ενδεχόμενο έχοντας έτοιμο σακίδιο επιβίωσης

Καλούνται επίσης, να κοιμούνται με τα ρούχα και να παρακολουθούν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. 

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τον σεισμό της 8ης Δεκεμβρίου έχουν ήδη σημειωθεί αρκετοί μικρότεροι σεισμοί, αλλά δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ