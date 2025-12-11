Καμπανάκι για νέο σεισμό στην Ιαπωνία: Είπαν στους πολίτες να φτιάξουν σακίδιο επιβίωσης και να κοιμούνται με τα ρούχα

Μετά τον σαρωτικό σεισμό που «χτύπησε» την Ιαπωνία τη Δευτέρα, σήμερα (11/12) οι Ιάπωνες μετεωρολόγοι προειδοποίησαν για πιθανότητα επόμενου ισχυρού σεισμού.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πολίτες κατά μήκος της ακτής του Ειρηνικού, βόρεια του Τόκιο, κλήθηκαν να προετοιμαστούν για το παραπάνω ενδεχόμενο έχοντας έτοιμο σακίδιο επιβίωσης.

Καλούνται επίσης, να κοιμούνται με τα ρούχα και να παρακολουθούν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τον σεισμό της 8ης Δεκεμβρίου έχουν ήδη σημειωθεί αρκετοί μικρότεροι σεισμοί, αλλά δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές.