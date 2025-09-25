«Καμπανάκι» για τα πυρηνικά στη Βόρεια Κορέα: Αρκετό ουράνιο για 50 ατομικές βόμβες

Η Βόρεια Κορέα έχει στην κατοχή της έως και 2.000 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, ποσότητα αρκετή για την κατασκευή δεκάδων πυρηνικών βομβών, σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις των νοτιοκορεατικών μυστικών υπηρεσιών.

Η αποκάλυψη αυτή εντείνει τις ανησυχίες κάποιων αντίπαλων δυνάμεων για την πυρηνική πληρότητα της Πιονγκγιάνγκ, ενώ η διεθνής κοινότητα αδυνατεί να αναχαιτίσει την εξέλιξη του πυρηνικού της προγράμματος, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Η Βόρεια Κορέα έχει συγκεντρώσει αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που ενδέχεται να φτάνουν τους δύο τόνους, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ενοποίησης της Νότιας Κορέας, Τσανγκ Ντονγκ-γιάνγκ, επικαλούμενος εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών.

Βόρεια Κορέα: Παράγει πυρηνικά ανενόχλητη

«Το απόθεμα ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού της Πιονγκγιάνγκ υπολογίζεται έως και 2.000 κιλά, με εμπλουτισμό άνω του 90%», δήλωσε ο Τσανγκ, τονίζοντας ότι πρόκειται για «ουράνιο στρατιωτικής ποιότητας».

Διαβάστε ακόμα: Συναγερμός στη Βρετανία για έκρηξη σε εργοστάσιο: Φλόγες υψώθηκαν πάνω από την πόλη

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), απαιτούνται περίπου 42 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου για την κατασκευή μιας πυρηνικής βόμβας, γεγονός που σημαίνει πως η Πιονγκγιάνγκ ενδεχομένως διαθέτει επαρκές υλικό για σχεδόν 50 πυρηνικά όπλα.

Ο υπουργός εξέφρασε επιπλέον την ανησυχία του για τη λειτουργία συσκευών φυγοκέντρησης σε τουλάχιστον τέσσερις βορειοκορεατικές εγκαταστάσεις, γεγονός που δείχνει πως το πρόγραμμα εμπλουτισμού συνεχίζεται ενεργά.

Παράλληλα, σημείωσε την αδυναμία των διεθνών κυρώσεων να αποτρέψουν την πρόοδο της Βόρειας Κορέας στον πυρηνικό τομέα.

Ο ίδιος πρότεινε την άμεση διεξαγωγή συνόδου κορυφής ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βόρεια Κορέα, ως τη μόνη ρεαλιστική διπλωματική διέξοδο. Από την πλευρά του, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε πρόσφατα ότι παραμένει ανοικτός σε διάλογο με την Ουάσινγκτον, αρκεί να διατηρηθεί το πυρηνικό του οπλοστάσιο.

Η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει την πρώτη της πυρηνική δοκιμή το 2006, ενώ παραμένει υπό διεθνείς κυρώσεις λόγω του αμφιλεγόμενου πυρηνικού της προγράμματος, το οποίο συνεχίζει να προκαλεί ανησυχίες στην παγκόσμια κοινότητα.