Συναγερμός στη Βρετανία για έκρηξη σε εργοστάσιο: Φλόγες υψώθηκαν πάνω από την πόλη

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι αρχές στη Βρετανία από χθες (24/9) τη νύχτα ύστερα από μια ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη εντός βιομηχανικής περιοχής, που ταρακούνησε κυριολεκτικά το Σουίντον του Γουίλτσιρ.
Μέχρι τώρα δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες από την έκρηξη ή την πυρκαγιά που ακολούθησε. Η βιομηχανική ζώνη εκκενώθηκε άμεσα, καθώς το περιστατικό φαίνεται να ξεκίνησε σε μία από τις εγκαταστάσεις.
Παράλληλα, οι κάτοικοι κοντά στο σημείο κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα, για προληπτικούς λόγους, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.
Έκρηξη στο Γουίλτσιρ: «Έγλειψαν» τον ουρανό οι φλόγες
Η αστυνομία του Γουίλτσιρ χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρό» και σχημάτισε έναν μεγάλο κλοιό γύρω από το φλεγόμενο κτίριο.
Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας δήλωσε: «Οι πυροσβέστες εργάζονται για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και θα δημοσιευτούν περαιτέρω ενημερώσεις όταν τις έχουμε».
Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν φλόγες να υψώνονται από την αποθήκη μέσα σε λίγα λεπτά από την έκρηξη. Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μια τεράστια πύρινη σφαίρα να φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό, ακολουθούμενη από μαύρο καπνό.
Κάτοικοι έγραψαν στα social media ότι ένιωσαν τα σπίτια τους να τρέμουν μετά την έκρηξη. Η Κλόε Χάκετ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι υπήρξε μια «τεράστια έκρηξη» και ότι το σπίτι της «κυριολεκτικά σείστηκε».
- Γιατί ο Παύλος Μπακογιάννης ήταν χωρίς φρουρό την ημέρα που εκτελέστηκε από τη 17Ν
- Λατινοπούλου για Τέμπη: «Θέλω να κάνει κόμμα η Καρυστιανού» - «Με θλίβει η εικόνα στο Σύνταγμα»
- Πατήσια: Τρόμος για οδηγό λεωφορείου - Μεθυσμένος επιβάτης του έσπασε τη γνάθο
- Τα μηνύματα πίσω από το «C'est la vie» του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.