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Καμπανάκι Μόσχας προς δυτικούς πολιτικούς: «Να αξιολογούν τους κινδύνους όταν ταξιδεύουν στην Ουκρανία»

Η Μαρία Ζαχάροβα διαμηνύει προς τους Δυτικούς πολιτικούς και διπλωμάτες πως πρέπει «να αξιολογούν τους κινδύνους όταν ταξιδεύουν στην Ουκρανία».

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Μαρία Ζαχάροβα
Μαρία Ζαχάροβα | AP // Pavel Bednyakov
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Με νηφαλιότητα πρέπει να αξιολογούνται οι κίνδυνοι που ενέχει η μετάβαση στην Ουκρανία, δήλωσε η Μόσχα προς του Δυτικούς πολιτικούς και διπλωμάτες.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προέβη σε αυτή τη δήλωση δύο ημέρες αφότου ρωσικό drone έπληξε επιβατική αμαξοστοιχία σε σιδηροδρομική γραμμή την οποία είχε χρησιμοποιήσει, λίγα λεπτά νωρίτερα, άλλη αμαξοστοιχία που μετέφερε ομάδα προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπιλντ.

Η Ζαχάροβα τόνισε ότι σιδηροδρομικοί κόμβοι και υποδομές μεταφορών που εξυπηρετούν τον ουκρανικό στρατό αποτελούν νόμιμους στόχους, υπενθυμίζοντας ότι η Ρωσία είχε προειδοποιήσει ξένους διπλωμάτες ήδη από τον Μάιο να εγκαταλείψουν το Κίεβο, λόγω των ρωσικών πληγμάτων κατά του στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος της Ουκρανίας.

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