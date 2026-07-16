Καμπανάκι Τούρκου καθηγητή: «Αναμένουμε σύντομα μεγάλο σεισμό» - Ποια περιοχή βρίσκεται σε κίνδυνο

Ανησυχία για μεγάλο σεισμό στην Τουρκία εκφράζει ο Τούρκος γεωεπιστήμονας Naci Görür παρακολουθώντας την τάση στην περιοχή του Μαρμαρά. Ο καθηγητής μέσα από τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο μεγάλος σεισμός αναμένεται στο βόρειο τμήμα της περιοχής του Μαρμαρά.
Η εκτίμησή του προέρχεται από σεισμό μικρότερης κλίμακας, μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Αϊβατζίκ του Τσανάκκαλε.
Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του τόνισε:
«Πριν από δώδεκα ώρες, ένας μικρός, επιφανειακός σεισμός σημειώθηκε στο ρήγμα Κιουτσούκκιου. Αυτή η ζώνη, που θεωρείται ο νότιος κλάδος του Ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας (NAF), υποδηλώνει ότι η περιοχή του Μαρμαρά βρίσκεται υπό τάση. Αναμένουμε πολύ σύντομα έναν μεγάλο σεισμό στον βόρειο κλάδο».
Από την άλλη πλευρά, ένας σημαντικός αριθμός επιστημόνων επισημαίνει το γεγονός ότι η ενέργεια συσσωρεύεται εδώ και πολύ καιρό στα αδιάσπαστα τμήματα του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά.
Η σεισμική έρευνα υποστηρίζει τις εκτιμήσεις ότι ο βόρειος βραχίονας της Θάλασσας του Μαρμαρά, ειδικότερα, έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει έναν μεγάλο σεισμό στο μέλλον.
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