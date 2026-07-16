Καμπανάκι Τούρκου καθηγητή: «Αναμένουμε σύντομα μεγάλο σεισμό» - Ποια περιοχή βρίσκεται σε κίνδυνο

Ανησυχία για μεγάλο σεισμό στην Τουρκία εκφράζει ο Τούρκος γεωεπιστήμονας Naci Görür παρακολουθώντας την τάση στην περιοχή του Μαρμαρά. Ο καθηγητής μέσα από τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο μεγάλος σεισμός αναμένεται στο βόρειο τμήμα της περιοχής του Μαρμαρά.

Η εκτίμησή του προέρχεται από σεισμό μικρότερης κλίμακας, μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Αϊβατζίκ του Τσανάκκαλε.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του τόνισε:

«Πριν από δώδεκα ώρες, ένας μικρός, επιφανειακός σεισμός σημειώθηκε στο ρήγμα Κιουτσούκκιου. Αυτή η ζώνη, που θεωρείται ο νότιος κλάδος του Ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας (NAF), υποδηλώνει ότι η περιοχή του Μαρμαρά βρίσκεται υπό τάση. Αναμένουμε πολύ σύντομα έναν μεγάλο σεισμό στον βόρειο κλάδο».

12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyorki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz pic.twitter.com/4FUilgpHee — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 16, 2026

Από την άλλη πλευρά, ένας σημαντικός αριθμός επιστημόνων επισημαίνει το γεγονός ότι η ενέργεια συσσωρεύεται εδώ και πολύ καιρό στα αδιάσπαστα τμήματα του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Η σεισμική έρευνα υποστηρίζει τις εκτιμήσεις ότι ο βόρειος βραχίονας της Θάλασσας του Μαρμαρά, ειδικότερα, έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει έναν μεγάλο σεισμό στο μέλλον.