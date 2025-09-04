Καναδάς: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

Ένας νεκρός και τουλάχιστον έξι τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στον Καναδά.

Η αστυνομία του Καναδά αναφέρει ότι το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε κοινότητα του First Nations στην επαρχία της Μανιτόμπα.

Νεκρός είναι και ο άνδρας που έκανε την επίθεση.

Οι Αρχές περιέγραψαν το περιστατικό ως συμβάν με μαζικές απώλειες. Συνέβη στο Hollow Water First Nation, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Γουίνιπεγκ.

Οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία.

Mass casualty,(stabbings), event in Hollow River First Nation Manitoba. 💔 pic.twitter.com/eXrgjad9zm — Nathalie Dion Team Canada (@Nannynannynanoo) September 4, 2025

Πηγή: BBC