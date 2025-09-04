Μενού

Καναδάς: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση με μαχαίρι στον Καναδά.

Ένας νεκρός και τουλάχιστον έξι τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στον Καναδά.

Η αστυνομία του Καναδά αναφέρει ότι το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε κοινότητα του First Nations στην επαρχία της Μανιτόμπα.

Νεκρός είναι και ο άνδρας που έκανε την επίθεση.

Οι Αρχές περιέγραψαν το περιστατικό ως συμβάν με μαζικές απώλειες. Συνέβη στο Hollow Water First Nation, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Γουίνιπεγκ.

Οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία.

Πηγή: BBC

